Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 раскрыли актёрский состав, и в нём хватает тех, чьи голоса фанаты игр уже узнают с первых секунд.

Одну из ключевых ролей - Лу Грэм - озвучила Джейн Перри, известная как Диана из серии Hitman, Селена из Returnal и Роуг из Cyberpunk 2077. Её персонаж - изящная и сдержанная вампирша, управляющая ночным клубом.

В образе миссис Амелии Торн, владелицы кафе Wake the Dead, выступила Бетан Диксон Бейт - актриса, которую поклонники Warhammer и Larian помнят по ролям Сиенны из Vermintide и Влаакит из Baldur’s Gate 3. На вывеске её заведения красуется предупреждение: "НЕ СПРАШИВАЙТЕ, ЕСТЬ ЛИ У НАС ТЫКВЕННЫЙ ЛАТТЕ".

Также в игре появится Алек Ньюман, голос Адама Смешера в Cyberpunk 2077 и главного героя хоррора Still Wakes the Deep. Он озвучивает персонажа по имени Гидеон Холл.

И, пожалуй, самое неожиданное имя - Ричард Брейк, сыгравший Короля Ночи в "Игре престолов" и Джо Чилла в Batman Begins. В Bloodlines 2 он перевоплотился в Носферату Виллема Акселя - мрачного персонажа с бомбой на груди.

Помимо актёров, новый трейлер показал заметно улучшенную анимацию лиц и синхронизацию речи. Теперь герои выглядят живее, пусть и сдержаннее, чем в оригинальной игре.

Релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 запланирован на 21 октября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что нарративный директор Bloodlines 2 призвал игроков снизить ожидания от проекта. Сиквел не будет супер проработанной RPG в духе Baldur’s Gate 3, говорит Ян Томас.

