Наигрались: PlayStation стерла почти все упоминания ПК с сайтов своих студий

Это произошло на фоне слухов о том, что Sony может отказаться от выпуска крупных сюжетных эксклюзивов PlayStation на компьютерах.

PlayStation Studios, подразделение Sony, которое отвечает за разработку игр в собственных студиях, а также сторонними проектами для консолей PlayStation, в последние дни провело тихие изменения на официальных сайтах – почти полностью удалив упоминания о ПК, вернув в оборот термин "эксклюзивы".

Это произошло на фоне слухов о том, что компания может прекратить выпуск сюжетных эксклюзивов PlayStation на персональных компьютерах – они будут доступны только на консолях.

Ранее на страницах PlayStation Studios и связанных подразделений (например, XDEV и Valkyrie Entertainment) указывалось, что они работают над играми для различных платформ – от консолей до ПК, но сейчас такие формулировки либо убраны, либо переработаны так, что акцент сделан исключительно на эксклюзивы для платформ PlayStation.

Журналисты Tech4Gamers также заметили, что в описаниях других студий также нет упоминаний ПК, за исключением Nixxes Software. Эта команда традиционно занимается ПК-портами и была куплена Sony в 2021 году с целью портировать эксклюзивы на ПК, а также помогать другим студиям.

Хотя Sony официально не подтверждала отказ от ПК как платформы, эти изменения воспринимаются как сигнал возможного возвращения к более строгой эксклюзивности. Тем не менее, уже выпущенные ПК-версии игр останутся доступными в Steam и EGS. Изменения на сайтах не означают удаления этих версий.

В начале марта журналист Bloomberg Джейсон Шрайер рассказал, что Sony отказалась от выпуска крупных сюжетных эксклюзивов PlayStation на ПК. По его информации, компания продолжит портировать на ПК свои онлайн-игры, но в отношении ААА-блокбастеров стратегия изменится. Таким образом, Marvel Wolverine и Ghost of Yotei на ПК ждать не стоит.

По свежим данным, эксклюзивы PlayStation продаются на ПК гораздо хуже, чем на самих консолях. За три года они принесли около $300 миллионов, что могло повлиять на решение компании вновь сосредоточиться на эксклюзивности.

