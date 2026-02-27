Sony перестанет выпускать лучшие эксклюзивы PlayStation на ПК, - Bloomberg

Информацию также подтвердил другой проверенный источник.

Джейсон Шрайер, авторитетный журналист из Bloomberg, заявил, что Sony рассматривает возможность отказа от выпуска своих одиночных эксклюзивов на компьютеры. Журналист не удивится, если грядущая игра по "Росомахе" не появится на ПК никогда.

Шрайер уточнил, что Sony, скорее всего, продолжит портировать на ПК свои онлайн-игры, но в отношении одиночных сюжетных блокбастеров стратегия изменится. По его словам, это не спекуляции, а проверенная информация, которой он поделится в ближайшее время в своей статьей.

Информацию об отказе Sony от выпуска сюжетных эксклюзивов PlayStation на ПК также подтвердил обозреватель Digital Foundry Джон Линнеман и инсайдер NateTheHate.

Sony активно расширяет присутствие на ПК с 2020 года, принося крупные эксклюзивы (God of War, Spider-Man, The Last of Us) спустя 1-2 года после консольного релиза. Постепенно компания уменьшала срок, после которого портирует эксклюзивы на ПК. Например, Death Stranding 2 доберется до ПК всего спустя 9 месяцев после релиза на PS5.

Президент Playstation рассказывал, как они выбирают эксклюзивы, которые портируют на ПК. В первую очередь компания ориентируется на уникальность тайтла и его значимость для платформы: Возможно, по этой причине Demon's Souls и Gran Turismo 7 так никогда и не появились на ПК.

