Masters of Albion должна стать для разработчика "искуплением".

Создатель Fable и один из самых противоречивых персонажей игровой индустрии Питер Молиньё заявил, что его новая игра Masters of Albion станет последней в карьере.

В интервью журналу Edge Молиньё сказал, что этот проект - его "игра-искупление". По словам разработчика, ему 66 лет, и сил на новые начинания просто не осталось: "Я работаю так же усердно, как всегда, но у меня уже нет энергии повторить это снова".

Питер Молиньё годами строил карьеру на больших обещаниях и разочарованных ожиданиях. Обещал деревья, которые растут в реальном времени, эмоциональные связи с NPC и революционные симуляции добра и зла. Многие обещания так и оставались словами, но игры геймдизайнера всё равно обретали культовый статус.

Сам Молиньё говорит, что Masters of Albion будет такой же игрой, как и все его прошлые проекты. Судя по первым кадрам, Masters of Albion выглядит как смесь Fable, Black & White и Dungeon Keeper - собрание всех идей, за которые Молиньё когда-то любили.

Ранее Питер Молиньё рассказал, почему его самая невероятная игра так и не вышла. Главной фишкой Project Milo был мальчик, который осмысленно поддерживал диалог с игроком и взаимодействовал с реальным миром.

