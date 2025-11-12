Дисплей выйдет в 2026 году.

Sony анонсировала новый игровой монитор под брендом Playstation, который выйдет в 2026 году.

Это 27-дюймовая модель с разрешением 1440p и частотой обновления 240 Гц при подключении к ПК и 120 Гц при работе с консолями Playstation. Ещё одна фишка устройства - откидной крючок, который служит док-станцией для зарядки контроллеров DualSense.

По характеристикам всё пока довольно скромно: IPS-матрица, поддержка HDR и функция Auto HDR Tone Mapping, автоматически подстраивающая картинку под PS5 и PS5 Pro.

Монитор совместим с ПК и Mac, есть выход DisplayPort, однако в целом устройство явно ориентировано на владельцев консолей. При этом пока нет информации о цене, но если учитывать, что 1440p-мониторы с частотой 240 Гц уже можно найти чуть больше чем за 200 долларов, новинке придётся быть очень доступной, чтобы привлечь внимание.

Ранее мы рассказывали, что Sony выпустит более дешёвую версию Playstation 5, но пока только для Японии. Новая консоль будет на 25% дешевле, продаваться только в Японии с интерфейсом на японском языке.

Кроме того, недавно инсайдер назвал окончательные характеристики Playstation 6 и нового Xbox. Ожидается, что Xbox Magnus будет мощнее, чем PS6.

