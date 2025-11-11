Компания планирует и дальше поддерживать консоль.

Sony подвела итоги квартала и сделала несколько важных заявлений о будущем Playstation и, в частности, Playstation 5 и 6.

Финансовый директор компании Лин Тао сообщила, что PS5 находится только в середине своего жизненного цикла, поэтому следующее поколение консолей, возможно, пока можно не ждать.

По словам Тао, Sony планирует продолжать поддержку и расширение экосистемы PS5, поэтому игроки могут рассчитывать на новый контент и после выхода Playstation 6, когда бы он ни состоялся. Так что слухи о возможном релизе PS6 в 2027 году пока остаются лишь предположениями.

Видео дня

В то же время компания признала определенные финансовые трудности: операционная прибыль снизилась, и частично это связано с результатами Destiny 2. Тао отметила, что проект не оправдал ожиданий, которые Sony имела, покупая Bungie в 2022 году.

Несмотря на это, издатель продолжает поддерживать студию в работе над новым шутером Marathon и верит в его потенциал.

Ранее мы рассказывали, что главный архитектор Playstation представил новые технологии PS6. Конечно, результаты партнёрства Sony и AMD мы увидим тогда, когда уже начнут выходить игры для PS6, говорит Марк Церни.

Вас также могут заинтересовать новости: