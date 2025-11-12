Новая консоль будет на 25% дешевле.

Sony решила выпустить специальную японскую версию PS5 Digital Edition, доступную исключительно в Японии и поддерживающую только японский язык интерфейса. Консоль обошлась немного дешевле стандартной модели.

Анонс сделали в самом конце презентации State of Play Japan. На данный момент стандартная цифровая PS5 в Японии стоит 72 980 иен (около 20 тысяч гривень), тогда как новая версия получила ценник 55 000 иен (примерно 15 тысяч гривень). Это заметная скидка, хотя и всё ещё выше стартовой цены 2020 года - 39 980 иен (11 тысяч гривень).

Таким образом, японские игроки сейчас получают самое выгодное предложение в мире, ведь их консоль стоит значительно дешевле, чем в других регионах.

Видео дня

Возможно, что таким образом Sony тестирует формат локальных вариантов консолей, и, возможно, применит ту же стратегию и к PS5 Pro, чтобы расширить аудиторию более производительной, но дорогой модели.

Ранее мы рассказывали, что Sony считает, что Playstation 5 только в середине жизненного цикла. Компания планирует и дальше поддерживать консоль, а это значит, что, возможно, ждать выхода Playstation 6 придётся ещё долго.

Вас также могут заинтересовать новости: