Всего игроки наиграли уже почти 3 тысячи лет.

С момента релиза Dying Light: The Beast прошло чуть больше двух недель, и разработчики из Techland опубликовали первую статистику по активности игроков за первые 12 дней.

По всему миру игроки суммарно уничтожили более двух миллиардов зомби, точнее 2 289 451 369 заражённых. На это ушло 2 923 года коллективного игрового времени. Лидером по количеству уничтоженных зомби стали США, за ними следуют Китай, Германия и Великобритания.

Игроки не только стреляли - 59,5 миллиона попаданий в голову пришлось на долю огнестрельного оружия, 23,6 миллиона коктейлей Молотова были брошены, 266,5 тысячи зомби сгорели от огнемётов , а 3,6 миллиона - от выстрелов из револьвера в голову. Также было сбито на машинах более 334 000 заражённых и расчленено свыше 302 000.

Сами игроки погибли 168 933 раза, но при этом суммарно провели 189 117 800 часов ночного времени в игре и пробежали 152 185 635 километров, собирая ресурсы и спасаясь от атак зомби.

Ранее мы рассказывали, что Ubisoft поделилась статистикой Assassin's Creed Shadows. Всего в игру уже сыграли 5 миллионов игроков, а количество поглаженных домашних животных достигло 38 миллионов.

