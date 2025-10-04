У игры практически максимальная оценка в 4.88 баллов.

Экшен Ghost of Yotei дебютировал с впечатляющим пользовательским рейтингом 4.88 баллов из 5 в Playstation Store, основанным на более чем 13 тысячах оценок. Для сравнения, у Ghost of Tsushima этот показатель 4,6 из 5, но за годы после релиза игру успели оценить свыше 270 тысяч пользователей.

На Metacritic средняя пользовательская оценка Ghost of Yotei держится на уровне 7.9 баллов из 10 на основе 457 отзывов. Игроки в целом сходятся во мнении, что новая работа Sucker Punch - это во всех смыслах эволюция оригинала.

На Reddit пользователи отмечают, что студия действительно прислушалась к обратной связи и сделала всё, чтобы исправить недостатки Tsushima. Многие хвалят улучшенную боевую систему и зрелищные пейзажи, сравнивая игру по визуальной составляющей с Death Stranding 2.

Другие отмечают стабильную работу игры и масштаб контента, без багов и с десятками часов исследования. Судя по первым отзывам, Ghost of Yotei действительно оправдала ожидания и может стать одной из лучших эксклюзивных игр года для PS5.

Ранее геймдиректор Ghost of Yotei рассказал, что события серии никогда не выйдут за пределы Японии. Брайан Флеминг не может представить "Призрака" где-нибудь в феодальной Европе.

