Если эмоция не вернётся в игру, то Epic Games вернёт игрокам деньги.

Epic Games временно отключила эмоцию Peaceful Hips, созданную в рамках коллаборации Fortnite с сериалом "Миротворец". Как пояснила компания, решение связано с опасениями, что танец может напоминать свастику.

В заявлении Epic отметила, что намерена разобраться в "творческих намерениях партнёра" и при необходимости вернуть деньги всем, кто приобрёл эмоцию:

"Мы отключаем Peaceful Hips в Fortnite, пока уточняем детали. Если окажется, что эмоция не вернётся, в ближайшие дни будут оформлены возвраты. Извините, ребята".

Главная претензия компании - предположение, что движения из танца при определённом ракурсе могут напоминать свастику. Обсуждение вспыхнуло после выхода свежих серий второго сезона "Миротворца".

Часть игроков считает, что Epic зря ищет потайные смыслы, где их нет, мол, у них вообще нет никаких ассоциаций. Другие же поддержали решение, напомнив, что даже случайное сходство с символикой ненависти может ударить по репутации игры.

