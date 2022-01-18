Похоже, грядет сделка века в игровой индустрии.

Неожиданные и одновременно оглушительные новости поступили из стана Microsoft. Корпорация объявила, что собирается приобрести очередное крупное издательство. Ранее пользователи считали претендентом на покупку Square Enix, но нужно брать выше. Microsoft поглотит такого гиганта, как Activision Blizzard.

Согласно информации Bloomberg, сумма сделки составит почти $70 миллиардов. При этом ZeniMax Media вместе со своей "дочкой" Bethesda Softworks обошлись корпорации в десять раз дешевле — их купили за $7,5 миллиарда. Activision Blizzard включает три подразделения и десятки отдельных студий в разных частях мира. Количество сотрудников в издательстве превышает десять тысяч. Но что самое главное, Microsoft достанется много крупных брендов. В список входят Call of Duty, Warcraft, Diablo, StarCraft, Overwatch и многие другие.

Главный исполнительный директор корпорации Сатья Наделла дал следующий комментарий по поводу покупки: "Игры — на сегодня самая динамичная и захватывающая категория развлечений на всех платформах, которой будет отведена ключевая роль в развитии метавселенных. Мы инвестируем значительные средства в контент мирового класса, сообщество и облачные технологии, чтобы открыть новую эру игр, которая ставит игроков и создателей на первое место и делает игры безопасными, инклюзивными и доступными для всех".

Последствия покупки Activision Blizzard для PlayStation

Как и в случае с Bethesda, Microsoft пока прямо не ответит, будут ли игры издательства появляться на платформе конкурента.

Но если учитывать прошлую деятельность корпорации, то PlayStation останется без франшиз Activision Blizzard. Это означает, что новые части Call of Duty и Diablo появятся только на Xbox и ПК.

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