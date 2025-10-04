Официального анонса пока ещё не было, но намёк прозрачней некуда.

Euro Truck Simulator 2, вышедшая в 2012 году, уже давно требует обновления старых регионов, особенно Великобритании, которая входит в базовую версию игры. Похоже, разработчики из SCS Software начали готовить масштабный ремейк этой территории.

На YouTube-канале SCS появился видеотуториал по завариванию чая. Хотя прямого анонса обновления пока нет, опыт предыдущих релизов позволяет предположить, что видео связано с предстоящим обновлением Великобритании.

Ремейк затронет карту страны, улучшив проработку ландшафта, дорог, городов и населённых пунктов. Подобные переработки студия уже делала для других регионов, например, для Калифорнии в American Truck Simulator.

Как и прошлые крупные обновления, новая версия карты Великобритании, вероятнее всего, будет бесплатной для всех владельцев ETS2. Это позволит игрокам получить обновлённый регион без дополнительных расходов, несмотря на то, что общая сумма всех DLC игры за годы достигла около 3 тысяч гривень.

Ранее мы рассказывали, что симулятор дальнобойщика в космосе празднует первую годовщину обновлением с новым контентом. Теперь ограничение скорости есть и в космосе.

