В книге "Последнее желание" промелькнуло упоминание "школы Волка", но писатель решил, что это не нужно развивать.

В играх "Ведьмак" от CD Projekt RED ведьмачьих школ много: Волка, Змеи, Медведя, Мантикоры… Но, как оказалось, в книгах этого вообще не было и быть не должно.

В недавних ответах на вопросы на Reddit автор книг Анджей Сапковский заявил, что сама идея школ - результат ошибки. По его словам, одно предложение о "школе Волка" случайно попало в "Последнее желание":

"Позже я понял, что оно лишнее и даже вредное для сюжета. Поэтому больше я никогда к этому не возвращался. Но адаптаторы, особенно видеоигровики, вцепились в эту идею и размножили школы ведьмаков. Совершенно напрасно".

Автор признался, что теперь у него два варианта: либо вырезать ту самую фразу из будущих изданий, либо расширить и прояснить тему, рассказав о значении медальонов.

При этом он снова подчеркнул, что считает адаптации вторичными: "Оригинал существует отдельно, любая экранизация или игра существует отдельно. Слова всегда побеждают изображения".

Также писатель в резкой манере советовал фанатам не донимать его вопросами о том, чего нет в книгах. На просьбу рассказать, как живут гномы и карлики в Махакаме, он ответил: "Без понятия. Ни один мой сюжет не требовал этого, и в будущем вряд ли потребует". А предложение вести блог или быть активным в соцсетях сравнил с "ярмаркой тщеславия" и "карнавалом глупости".

Ранее мы рассказывали, что нарративный директор CD Projekt RED Филипп Вебер поделился, как новая книга по "Ведьмаку" повлияет на The Witcher 4. В книжке объяснили, почему ведьмаки перестали проводить Испытание травами.

