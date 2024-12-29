По задумке, такой компьютер будет выполнен в форме цилиндра, который служит базой для хранения всех его компонентов.

Южнокорейский дизайнер Сун-иль Ким представил концепт портативного ПК нового поколения в форме цилиндр под названием Cylin. По его словам, это альтернатива AR/VR-гарнитурам, которые, несмотря на свои инновационные возможности, не смогли завоевать массовую популярность.

Основной причиной их непопулярности являются неинтуитивные жесты и голосовые команды, которые не всегда удобны, особенно в общественных местах или в ситуациях, требующих быстрого ввода текста. Cylin решает эту проблему, предоставляя владельцу привычные физические инструменты управления, пишет Yanko Design.

Концепт такого компьютера выполнен в форме цилиндра, который служит основой для хранения всех компонентов устройства. Помимо очков дополненной реальности, внутри также имеется выдвижная клавиатура, раскладывающаяся по принципу свитка и компактная мышь, обеспечивающая более точное управление компьютером.

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Такое решение позволяет использовать AR-очки не только для развлечений, но и для повседневных задач, например, написания статьи для журнала в маршрутке, устраняя необходимость использовании жестового управления, которые могут быть неудобными в ряде ситуаций.

Несмотря на то, что необычный форм-фактор может сначала показаться сложным, дизайнер уверен, что к устройству будет легко привыкнуть. Высокая функциональность полностью компенсирует время, потраченное на освоение.

Однако важно помнить, что это лишь концепт. Есть вероятность, что столь необычный продукт так и останется на стадии разработки и никогда не появится на полках магазинов.

Ранее компания Lenovo показывала концепт ноутбук будущего – без экрана, но с выдвижной клавиатурой. Концепт ноутбука, если его можно так назвать, предполагает, что его можно использовать возле любой светлой поверхности или экрана.

Huawei решила пойти еще дальше и планирует к выпуску ноутбук без дисплея и клавиатуры. Само устройство представляет собой своего рода "ядро" для подключаемых аксессуаров. В итоге, получается модульный ноутбук.

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