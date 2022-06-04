Само устройство представляет собой своего рода "ядро" для подключаемых аксессуаров.

Китайская Huawei подала заявку на патент "съемного электронного устройства", к которому можно присоединить два дополнительных объекта с совместимыми разъемами.

Эксперты считают, что, в теории, патент предполагает этакое "ядро" для подключаемых дисплея и клавиатуры. В итоге получается модульный ноутбук.

Само устройство представляет собой прямоугольную коробку с фирменными разъемами по бокам – через них можно подключить панелью дисплея и клавиатуру. Таким образом, полная компоновка из 3-х частей создает потенциально новый тип ноутбука.

Эксперты портала Notebookcheck отмечают, что вывод на рынок этого предполагаемого нового типа трансформируемого ПК может показаться слишком запоздалым, учитывая рост популярности складных ноутбуков.

С другой стороны, то, что предлагает Huawei, может быть интересным решением, особенно с учетом потенциального ассортимента и выбора подключаемых к нему аксессуаров. Вместе с тем само "ядро" можно было бы сделать совместимым с разными видами дисплеев и клавиатур, таким образом получив совершенно новое масштабируемое решение.

Ранее УНИАН уже писал, что команда LG готовит к выпуску необычный ноутбук с тремя дисплеями. Помимо привычного экрана на наружной стороне откидной крышки в ноутбуке предусмотрено два вспомогательных дисплея, расположенных с обеих сторон физической клавиатуры.

Также мы рассказывали о первом в мире ноутбуке, в котором вообще нет разъемов. Для подключения аксессуаров и зарядки компания Craob предлагает использовать фирменную станцию на магнитах, которая крепится к крышке ноутбука.

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