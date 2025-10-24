Несмотря на начальный ажиотаж и положительные отзывы, спрос на Vision Pro оказался минимальным.

Apple резко сократила производство Vision Pro, а к концу года может полностью остановить его. Причина – гарнитуру покупают менее активно, чем производят, сообщает The Information.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказывают, что сокращение объемов производства Vision Pro началось еще летом этого года. Это означает, что у Apple скопилось достаточно единиц девайса, чтобы удовлетворить текущий спрос до следующего года.

Широко известно, что слабый спрос на Vision Pro, который до выхода называли заменой iPhone и новой революцией Apple обусловлен недостаточно широкими возможностями устройства и, что более важно, ценником в 3499 долларов (~150 000 грн).

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СМИ сообщают, что Apple приостановила разработку над вторым поколением Vision Prо. Вместо этого компания переключилась на более доступную версию AR-шлема – цена на нее ожидается в районе 1500 долларов, (~65 000 грн), то есть на уровне с топовым iPhone.

Еще до выхода Vision Pro СМИ рассказывали, что Тим Кук лично настаивает на выпуске устройства как можно скорее, хотя команда разработки считает, что нужно подождать несколько лет. Бывшие сотрудники Apple, работавшие над гарнитурой, описали огромное давление, связанное с выпуском Vision Pro. Это первый продукт компании, на который не повлиял Стив Джобс.

Ожидается, что следующим большим проектом Apple станет MacBook c гибким экраном. Он заложит основу новой категории яблочных устройств: в сложенном виде – обычный лаптоп, а в разложенном и с подключенными аксессуарами – моноблок. Также компания не отказалась от идеи умных очков на манер Google Glass.

У Apple на осень 2024 года запланирована еще одна презентация, на которой представят первые компьютеры Mac с чипсетом M4. А весной 2025 года стоит ждать новый бюджетный iPhone SE.

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