Концепт под названием MOZI объединяет в себе компьютер, клавиатуру и проектор.

Крупнейший в мире производитель ПК Lenovo продемонстрировал свое видение ноутбуков будущего. Конструкция подразумевает отсутствие дисплея – вместо него в верхней части корпуса расположен проектор.

Накануне проект занял первое место на Red Dot Design Award 2022, сообщает портал Aroged.

Концепт ноутбука, если его можно так назвать, предполагает, что его можно использовать возле любой светлой поверхности или экрана. Хотя пока неясно, встроен ли сам проектор в корпус или его можно разместить отдельно.

Еще одна "фишка" конструкции – скрытая внутри корпуса выдвижная клавиатура. Ее можно полностью убрать, например, при просмотре фильма или презентаций, тем самым экономя место на столе. Также, судя по изображениям, клавиатура не получила цифровой блок с правой стороны.

Еще ноутбук оснащен аудиосистемой с поддержкой Dolby Atmos и встроенным на верхней панели сканером отпечатков пальцев. Естественно, ни о каких тех. характеристиках и сроках появления на коммерческом рынке пока речи не идет, поскольку девайс пока существует только в виде концепта.

К слову, китайская Huawei решила пойти еще дальше и готовит к выпуску ноутбук без дисплея и клавиатуры. Само устройство представляет собой своего рода "ядро" для подключаемых аксессуаров. В итоге, получается модульный ноутбук.

Также УНИАН писал о первом в мире ноутбуке, в котором вообще нет разъемов. Для подключения аксессуаров и зарядки производитель предлагает использовать фирменную станцию на магнитах, которая крепится к крышке ноутбука.

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