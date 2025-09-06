Пока рекорд за iPhone 16 Pro/Pro Max с толщиной рамок 1,15 мм.

Xiaomi готовится к скорой презентации новой флагманской линейки. Xiaomi 16 обещает стать близкой к эталону дизайна в экосистеме Android-смартфонов и, как утверждают источники, получит самые тонкие рамки экрана в мире.

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал в Twitter рендер, на котором показан новый флагманский смартфон Xiaomi. Инсайдер не стал называть конкретную модель, поэтому это может быть базовый Xiaomi 16, 16 Pro или 16 Pro Mini.

"Это флагман имеет самые узкие рамки со всех четырех сторон и самый большой изгиб углов экрана за всю историю мобильных телефонов, что делает его более округлым, чем iPhone 17 Pro", – пишет UniverseIce.

Ожидается, что рамки вокруг дисплея у базовой модели Xiaomi 16 составят всего 1 мм. У версии 16 Pro показатель немного выше – 1,1 мм. У актуального рекордсмена iPhone 16 Pro/Pro Max этот параметр составляет 1,15 мм. Самой узкой рамкой в мире Android обладает Meizu 22 – 1,22 мм.

Презентация флагманской серии Xiaomi 16 ожидается 25 сентября. Уже подтверждено, что они будут первыми Android-телефонами на базе процессора Snapdragon 8 Elite 2, и получат мощное обновление по части камер.

А уже 9 сентября Apple представит серию iPhone 17. По слухам, все модели получат новую 24-мегапиксельную фронтальную камеру и дисплей 120 Гц, а Plus-версию iPhone заменят рекордной тонкой моделью "Air".

