Vision Pro стал важным первым шагом в амбициях компании по созданию девайсов смешанной реальности, на очереди – Apple Glass.

Идея носимых гарнитур в форме очков была чрезвычайно популярной в начале 2010-х, но все попытки заинтересовать массового потребителя провалились из-за плохого качества стекла и общей неготовности такого типа продукта. С той поры о них мало кто вспоминал, но Apple втайне продолжает работать над своими дебютными умными очками, пишет Bloomberg.

Известно, что разработка условных Apple Glass находится на "очень ранней стадии". Цель корпорации состоит в создании легких очков, обеспечивающих функциональность дополненной реальности.

Были предположения, что Apple может выпустить свои умные очки в ближайшие несколько лет, то есть в 2026-2027, но теперь эти сроки сместились на 2−3 года вперед. Очевидно, что это связано с многочисленными возникающими проблемами в ходе разработки, особенно учитывая скрупулезный "гений" Apple и внимание к деталям.

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Идея Apple Glass заключается в создании устройства, напоминающее очки, с небольшим дополнительным весом. Пользователи смогут использовать их как обычные очки, но с добавленной возможностью появления элементов AR в их зрении. По сравнению с Apple Vision Pro, люди смогут видеть мир вокруг них, а не в комплексном виде.

Новое поколение умных очков, оснащенное искусственным интеллектом и ИИ-помощникам в стиле ChatGPT, как ожидают эксперты, сумеет заинтересовать потребителей так, как это не удалось сделать Google Glass. Помимо Apple, свои полноценные очки дополненной реальности делает Samsung и другие IT-гиганты.

Ожидается, что следующим большим проектом Apple станет MacBook c гибким экраном. Он заложит основу новой категории яблочных устройств: в сложенном виде – обычный лаптоп, а в разложенном и с подключенными аксессуарами – моноблок.

Также на ближайшие пару лет Apple запланировала радикальный редизайн iPhone, MacBook Pro и Apple Watch. Купертиновцы намерены сделать свои устройства "самыми тонкими и легкими гаджетами в своих категориях".

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