В конкурентную гонку в этом сегменте уже включились Meta, Google, Apple и другие IT-гиганты.

Марк Цукерберг, создатель Фейсбука, в свежем интервью заявил, что смарт-очки станут главным потребительским устройством к 2030 году. Причем, это совсем не значит, что другие гаджеты станут историей: компьютеры и телефоны все так же будут использоваться, но реже.

По мнению Цукерберга, когда на первый план выйдут очки – смартфоны станут больше времени просто лежать в кармане.

Идея носимых гарнитур в форме очков не нова. Google еще в 2013 году пыталась освоить рынок умных очков, выпустив Google Glass. Тогда этот релиз произвел настоящий фурор, а пользователи с нетерпением ждали популяризации подобных продуктов, называя их заменой смартфонам.

Однако на практике, как мы уже знаем, все попытки сделать такие устройства обще популярными провалились. Причины – плохое качество стекла и общая неготовность продукта при выходе на рынок.

Сегодня пользовательский спрос на умные очки растет и Meta является одним из ключевых игроков. Компания Цукерберга вместе с Ray-Ban еще с 2021 года выпускают "умные" очки, которые могут снимать видео и проигрывать музыку. А недавно Meta представила Orion, свои первые AR-очки, с линзами-дисплеями и управлением взглядом.

В конкурентную гонку в сегменте умных очков уже включились Google, Apple, Samsung и другие компании. Новое поколение девайса, оснащенное ИИ и чат-ботами в стиле ChatGPT, как ожидается, сумеет заинтересовать потребителей так, как это не удалось сделать Google Glass.

Источники Bloomberg недавно рассказывали, что для создания умных очков Apple планирует выпустить наушники AirPods с камерами. Они должны будут взаимодействовать с Apple Glass и передавать ему нужную информацию. Но выйдут они еще не скоро.

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