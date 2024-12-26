Официальный релиз обоих устройств ожидается в начале 2025 года.

Samsung готовится к анонсу новых бюджетных смартфонов Galaxy M16 и Galaxy F16. Сегодня в сети появились рендерные изображения устройств, и, судя по ним, новинки будут заметно отличаться от предшественников.

В частности, новое поколение бюджетных Samsung получит переработанный блок камер с "островом", окружающим их. Кроме того, задняя крышка теперь полностью плоская, как и боковые грани.

А вот от каплевидного выреза для датчика фронтальной камеры и толстого "подбородка" Samsung пока отказываться не собирается. Что касается характеристик, Galaxy M16 5G получит процессор Dimensity 6300, 8 ГБ ОЗУ и 90-герцовый Super AMOLED экран.

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Рендеры Galaxy F16 демонстрируют похожий дизайн с M16, с металлическим модулем камеры, содержащим на задней панели три сенсора в вертикальном расположении. В продаже оба смартфона появятся в начале 2025 года.

В конце января Samsung представит линейку флагманов Galaxy S25. Также ожидается анонс XR-гарнитуры с кодовым названием "Project Moohan".

Также в сети ходят разговоры о Galaxy S25 Slim. По слухам, Samsung готовит "ультратонкую" модель для конкуренции с iPhone 17 Air. Однако ее, скорее всего, анонсируют ближе к осени 2025-го. То есть примерно в, то же время, что и новый Galaxy S25 FE.

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