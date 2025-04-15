Новый смартфон из Китая получил рекордную батарею 8000 мАч: что за модель

При этом толщина устройства составляет менее 8 мм, а масса – всего 209 г.

Переход на кремний-углеродные аккумуляторы позволяет китайским брендам оснащать свои телефоны аккумуляторами 6000-7000 мАч. Оказывается, и это не предел. Китайский бренд Honor представил бюджетник с аккумулятором на 8000 мАч.

Называется модель Honor Power. В компании говорят, что это первый смартфон в области, который может работать с включенным дисплеем без подзарядки в течение всего дня. При этом толщина устройства составляет менее 8 мм.

Отметим, что емкость 8000 мАч+ имели только специальные смартфоны, ориентированные на энтузиастов. Некоторые производители выпускали защищенные модели с батареей и на 30 000 мАч, но популярных потребительских устройств с таким АКБ еще не было, поэтому аппарат Honor в некотором смысле стал рекордным.

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По характеристикам, Honor Power устройство среднего класса: процессор Snapdragon 7 Gen 3, 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5К, датчики с разрешением 50 Мп (c OIS) и 5 Мп, фронталка 16 Мп и проводная зарядка 66 Вт. В качестве ОС выступает Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0.

Цена на китайском рынке начинается от 2000 юаней, что конвертируется в 270 долларов или 11 000 грн. Топовая конфигурация на 12 ГБ+512 ГБ обойдется в 2499 юаней (~13 600 грн).

Слухи из Китая указывают на то, что смартфоны с аккумулятором 8000 мАч станут новым трендом в 2025 году. Причем это не будет эксклюзивная фича флагманов, а скорее среднебюджетного сегмента.

Ранее специалисты назвали смартфоны с самой живучей батареей на начало 2025 года. В лидерах автономности есть как дорогостоящие флагманы, так и более доступные Android-гаджеты.

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