Сразу три бренда готовят смартфоны с рекордным количеством оперативной памяти.

После 200-мегапиксельных камер на рынке смартфонов намечается новый тренд. Сразу три бренда готовят устройства с 24 ГБ оперативной памяти: OPPO, OnePlus и realme.

Как сообщает источник, речь идет именно про физическую ОЗУ, а не "виртуальную". Нынешние флагманы обычно оснащаются 16 Гбайт оперативной памяти в топовой конфигурации. Также на рынке есть несколько моделей с 18 ГБ ОЗУ – это вчетверо больше, чем в iPhone 14 Pro.

Ожидается, что первым смартфоном на рынке с 24 ГБ оперативной памяти станет OnePlus Ace 2 Pro, который будет представлен осенью. Смартфон также якобы получит передовой чип Snapdragon 8+ Gen 2 и накопитель объемом до 1 ТБ, которого в смартфонах OnePlus еще никогда не было.

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Сообщается, что OnePlus и realme тоже собираются увеличить объем памяти в выпускаемых смартфонах, но источник не называет конкретные модели.

Отметим, что оперативная память (ОЗУ) в смартфоне играет большую роль в обеспечении его производительности и мультитаскинга. Большой объем ОЗУ позволяет запускать и быстро переключаться между множеством приложений, обеспечивая плавность и отзывчивость работы устройства.

В то же время ключевую роль играет программное обеспечение. К примеру, смартфоны Huawei могут отлично работать с 8 ГБ оперативной памяти, в то время как Xiaomi гаджет с 12 ГБ будет выгружать все приложения из памяти из-за прожорливой оболочки MIUI.

В последнее годы трендом были смартфоны с 200-Мп камерой. УНИАН рассказывал, почему мегапиксели не решают, а у дорогих телефонов Apple мало мегапикселей, но снимают они лучше Android-смартфонов с 64,108 и даже 200 Мп.

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