Что это за странный разъем на корпусе ноутбука и почему им почти никто не пользуется

Чаще всего замок Kensington можно встретить в бизнес-ноутбуках и офисной технике.

Если внимательно посмотреть на боковую панель многих ноутбуков, можно заметить маленькое прямоугольное отверстие. Оно не подписано как USB или HDMI, поэтому часто вызывает вопросы.

На самом деле это Kensington Lock Slot (его еще называют K-Slot или Kensington security slot) – разъем для подключения противокражного замка, объясняет BGR.

Этот разъем чаще всего можно встретить в бизнес-ноутбуках, корпоративной технике, мониторах и даже некоторых системных блоках. В ультратонких моделях от него обычно отказываются ради компактности.

Принцип работы прост: металлический трос с замком вставляют в слот, а другой конец обвязывают вокруг стационарного предмета вроде ножки стола или стойки. Такая система не гарантирует абсолютную защиту, но значительно снижает риск быстрой кражи по принципу "схватил и убежал".

Если вы часто оставляете устройство без присмотра в публичных местах (библиотеках, кафе, офисах), наличие Kensington-слота и подходящего замка может снизить риск моментальной кражи, а для многих пользователей это дополнительный уровень безопасности, наряду с программными средствами защиты данных.

Так что если вы думали, что это устаревший порт или технологический "пережиток", – нет. Это простой, но до сих пор актуальный способ физической защиты устройства.

