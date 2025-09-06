В ближайшем будущем мы вряд ли увидим что-то похожее.

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu, вслед за Android, выпустили рейтинг устройств на iOS и iPadOS с наивысшим одобрением со стороны пользователей. Как оказалось, больше всего положительных отзывов собрали не самые новые устройства компании.

Если смотреть только на смартфоны, то первое место в рейтинге занял iPhone 12 mini с оценкой 95,96% а второе – iPhone SE 2 (95%). Оба телефона вышли в 2020 и полюбились многим пользователям из-за своих компактных размеров и сбалансированной начинки.

На шестом месте в общем зачете разместился iPhone 16. Эта модель будет актуальной еще долго благодаря свежему дизайну, мощному чипу в паре с 8 ГБ ОЗУ и поддержке Apple Intelligence. В первой десятке также присутствуют iPhone 8 и iPhone 13 Mini.

Эксперты отмечают, что многие пользователи все еще не готовы мириться с трендом на "лопатофоны" и поэтому так сильно ценят компактные телефоны. В современных реалиях iPhone 16 с 6,1 дюймовым экраном тоже можно считать компактом.

Безусловным же лидером самых высокооцененных гаджетов Apple является iPad Air с чипом A14. Недорогой планшет вышел еще в 2020 году, и он все еще пользуется спросом, потому что работает на поддерживаемых версиях iPadOS и остается достаточным по мощности для повседневных задач.

По имеющейся информации, Apple намерена увеличить диагональ дисплея в базовом iPhone 17 с 6,1 до 6,3 дюймов. В прошлом году такое же увеличение получил iPhone 16 Pro.

Меж тем выпущенный в марте iPhone 16e (по сути, iPhone SE 4) заменил SE 3-го поколения. Компания взяла за основу iPhone 13/14 и положила в него "железо" iPhone 16. Но вместе с тем вырос не только экран, но и ценник.

