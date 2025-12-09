Отмечается, что это не концептуальная разработка, а серийная модель, готовая к производству.

Lenovo продолжает удивлять необычными и инновационными ноутбуками. В сентябре компания показала концепт устройства с поворотным экраном, а теперь в сети появилась информация, что Lenovo разрабатывает игровой ноутбук, оснащенный раздвижным OLED-экраном.

Издание Windows Latest опубликовало эксклюзивное изображение Legion Pro Rollable, у которого экран расширяется горизонтально: из обычного 16:9 при закрытом положении до ультраширокого 21:9 при полном разворачивании, и, по сути, становится геймерским ультрашироким портативным решением.

Известно, что в основе Legion Pro Rollable будет установлен процессор Intel Core Ultra, а в качестве ОС – Windows 11. Также устройство получит фирменную кнопку Copilot. Точные характеристики – размер экрана, модель видеокарты, объем памяти, разрешение, частота обновления – пока неизвестны.

Windows Latest подчеркивает, что Legion Pro Rollable – это не концептуальная разработка, а серийная модель, готовая к производству. Публичная премьера состоится в начале 2026 года, вероятно, в рамках выставки CES 2026.

Накануне крупнейшие производители компьютерной техники, Lenovo и Dell, заявили, что цены на ноутбуки и ПК в ближайшие месяцы вырастут на 15–20%. Главной причиной стал глобальный дефицит оперативной памяти.

Меж тем Apple готовит к релизу в 2026 году бюджетную модель MacBook. Ноутбук получит процессор от iPhone, начинку от MacBook Air, а стартовая цена составит 600-700 долларов.

