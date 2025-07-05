Как охладить перегревшийся смартфон и не превратить его в 'кирпич: лайфхак на лето

С повышением температуры летом возрастает и риск перегрева смартфонов. Защитите свой гаджет и продлите срок его службы.

В Украину мчится новая волна сильной жары. По прогнозу, температура будет повышаться до +33....+37 градусов. С повышением температуры возрастает и риск перегрева смартфонов – это может привести к серьезному ухудшению производительности, ускоренному износу аккумулятора и даже повреждению внутренних компонентов.

УНИАН собрал самые важные рекомендации на тему, как вернуть в строй раскаленный гаджет и не превратить его в "кирпич".

1. Снимите чехол

Дополнительный слой пластика или силикона нарушает циркуляцию воздуха вокруг устройств и может способствовать перегреву. Поэтому в жару лучше пользоваться телефоном без чехла.

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Если перегрев будет повторяться регулярно, возможно, стоит заменить чехол на более "дышащий".

2. Используйте вентилятор

Если заметили, что устройство перегрелось и начинает тормозить – уберите его с солнца и положите на ровную прохладную. Еще лучше, если под рукой есть вентилятор. Вы также можете рассеять теплый воздух, подув на гаджет.

Прятать смартфон в морозилку или прикладывать к нему замороженные продукты может только навредить – резкий перепад температуры может повредить электронику.

3. Изоляция

Опыт подсказывает, что часто устройства – ноутбуки, планшеты, смартфоны и т.д – работающие рядом друг с другом, нагреваются сильнее. Очевидно, тепло вокруг них накапливается быстрее из-за слабой циркуляции воздуха.

Поэтому, собираясь на прогулку, лучше не складывать все гаджеты в одну сумку.

4. Включите авиарежим

Еще одна уловка, которая поможет устройству остыть быстрее. Переведите его в режим полета, в которой полностью отключается беспроводная связь: мобильная, Wi-Fi, GPS и Bluetooth.

В результате смартфон перестает непрерывно искать сотовые сети, Wi-Fi и доступные устройства для подключения. Небольшой перерыв пойдет ему на пользу.

5. Выключите телефон

Если вы точно знаете, что перегрев был вызван длительной съемкой видео на жаре, полное выключение устройства на несколько минут будет эффективнее, чем просто перестать снимать. Так он остынет быстрее, плюс, отключатся все приложения, которые работали в фоновом режиме.

К слову, на некоторые телефонах, например Google Pixel, уже предусмотрена функция автоматического отключения при перегреве.

И еще несколько уловок

Избегайте прямых солнечных лучей – они могут привести к перегреву батареи и потере способности заряжаться. В крайних случаях батарея может вздуться, потечь или даже воспламениться.

Не оставляйте смартфон в машине – металл и стекло склонны поглощать тепло и плавиться при высоких температурах. В лучшем случае дисплей может перестать реагировать на прикосновения, в худшем – устройство выйдет из строя.

Снизьте яркость экрана – это сократит потребление энергии и уменьшит нагрузку на батарею.

Выясните причину перегрева – если смартфон заметно нагревается без видимой причины, загляните в настройки и проверьте, какие приложения расходуют больше всего энергии. Если в списке лидеров приложения по типу почты, которым вы почти не пользуетесь – это повод насторожиться.

Регулярно делайте перерывы в играх, стриминге и скролинге соцсетей – такие активности сильно нагружают процессор, оперативную память и аккумулятор, что ведет к перегреву.

Загружайте обновления – обновления часто содержат оптимизации энергопотребления и исправления ошибок, которые могут влиять на температуру устройства.

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