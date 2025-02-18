Вам нужно запомнить всего несколько простых отличий оригинала от подделки.

При покупке зарядного устройства важно уметь отличить оригинальную зарядку (адаптер и кабель) для смартфонов iPhone и Samsung от подделки. Некачественный продукт может испортить ваш телефон не только медленной зарядкой, но и частыми перегревами. Аккумулятор "спасибо" вам не скажет.

Поэтому мы расскажем, как отличить зарядку iPhone от подделки, сделать то же самое с адаптером от Android, и как проверить зарядное устройство перед покупкой.

Как отличить оригинальную зарядку айфон от подделки

Чтобы убедиться, что зарядное устройство для iPhone оригинальное, обратите внимание на несколько ключевых признаков.

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Первое — оригинальная продукция Apple упакована в качественную коробку с четкими надписями и без ошибок в тексте. Там обязательно будет указан серийный номер, а также значок сертификации и информация о мощности устройства.

Второе — кабель в последних версиях плетеный.

Третье — адаптер имеет маркировку "Designed by Apple in California" со стороны вилки и ряд других производственных надписей. Он не имеет каких-либо зазоров, так как сделан из качественного пластика.

Как отличить оригинальную зарядку самсунг от подделки

Оригинальное зарядное устройство Samsung также имеет несколько отличительных признаков.

1. Как и в случае с iPhone, на корпусе адаптера будет изображен четкий логотип Samsung с ровными буквами, которые не сотрутся со временем. Также там будет указаны модель, серийный номер, входное и выходное напряжение, значки сертификации.

2. Что касается качества, детали идеально должны прилегать друг к другу, металлические контакты должны быть блестящими, без дефектов.

3. Кроме того, оригинальные зарядки тяжелее подделок за счет использования качественных компонентов.

Чем отличается оригинальная зарядка от неоригинальной

Оригинальная зарядка отличается от неоригинальной не только качеством сборки и долговечностью, но и безопасностью — в частности, стабильным, без скачков, напряжением и защитой от перегрева (со специальными чипами).

Как проверить зарядное устройство перед покупкой

Во-первых, чтобы не купить подделку, старайтесь покупать в официальных магазинах. Однако даже там устройство необходимо проверить с помощью ознакомления с информацией на упаковке и на самом адаптере — обратите внимание на наличие серийного номера.

Воспользуйтесь тестером напряжения – он покажет, соответствует ли зарядка заявленным характеристикам. Но перед этим изучите качество вилки и кабеля, чтобы они не были повреждены. Теперь вы знаете, как отличить оригинальную зарядку iPhone и Samsung от подделки.

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