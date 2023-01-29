Отличить оригинальный продукт от липового легко можно по кейсу.

Чем популярнее тот или иной гаджет, тем больше на него подделок. Часто на рынке попадаются фейковые AirPods, которые внешне максимально имитируют оригинал, из-за чего выявить признаки фальшивки на первый взгляд очень сложно.

УНИАН "полазил" в интернете и нашел, пожалуй, самый точный способ отличить поддельные AirPods от оригинальных. Все, что от вас требуется – обычный фонарик. Достаточно будет и того, который встроен в смартфон.

Как отличить оригинальные AirPods от подделки

Лайфхак заключается в том, что если откинуть кейс AirPods и подсветить снизу (как на фото снизу), то можно заметить полоски и темные пятна. Выглядит не очень красиво, зато можно быть 100% уверенным, что перед нами футляр от оригинальных наушников Apple.

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Как еще отличить оригинальные AirPods от подделки? Ниже – характерные особенности неоригинальных наушников:

Подозрительно низкая стоимость.

Качество упаковки; настоящая упаковка от Эппл – вся белая, в тон девайсу.

Наушники не подключаются к iPhone мгновенно.

Присутствуют дополнительные "опции", которых нет в обычных AirPods.

Также в настройках AirPods (ищите в настройках iPhone в разделе Bluetooth) вы сможете найти серийный номер, скопировать его и проверить на сайте Apple. Само собой, с неоригинальной продукцией такой трюк не прокатит.

Apple в сентябре выпустила новые AirPods Pro 2

Культовые наушники внешне принципиально не отличаются от предыдущей модели. Правда, они получили новый чип H2, что дало свои положительные результаты. Звук стал еще лучше, а качество соединения – стабильнее.

Также добавили режим "адаптированной прозрачности", который подстраивает громкость музыки под окружающие звуки, при этом оставляя самые важные – голоса людей и звуки приближающихся автомобилей.

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