Чем популярнее тот или иной гаджет, тем больше на него подделок. Часто на рынке попадаются фейковые AirPods, которые внешне максимально имитируют оригинал, из-за чего выявить признаки фальшивки на первый взгляд очень сложно.
УНИАН "полазил" в интернете и нашел, пожалуй, самый точный способ отличить поддельные AirPods от оригинальных. Все, что от вас требуется – обычный фонарик. Достаточно будет и того, который встроен в смартфон.
Как отличить оригинальные AirPods от подделки
Лайфхак заключается в том, что если откинуть кейс AirPods и подсветить снизу (как на фото снизу), то можно заметить полоски и темные пятна. Выглядит не очень красиво, зато можно быть 100% уверенным, что перед нами футляр от оригинальных наушников Apple.
Как еще отличить оригинальные AirPods от подделки? Ниже – характерные особенности неоригинальных наушников:
- Подозрительно низкая стоимость.
- Качество упаковки; настоящая упаковка от Эппл – вся белая, в тон девайсу.
- Наушники не подключаются к iPhone мгновенно.
Присутствуют дополнительные "опции", которых нет в обычных AirPods.
Также в настройках AirPods (ищите в настройках iPhone в разделе Bluetooth) вы сможете найти серийный номер, скопировать его и проверить на сайте Apple. Само собой, с неоригинальной продукцией такой трюк не прокатит.
Apple в сентябре выпустила новые AirPods Pro 2
Культовые наушники внешне принципиально не отличаются от предыдущей модели. Правда, они получили новый чип H2, что дало свои положительные результаты. Звук стал еще лучше, а качество соединения – стабильнее.
Также добавили режим "адаптированной прозрачности", который подстраивает громкость музыки под окружающие звуки, при этом оставляя самые важные – голоса людей и звуки приближающихся автомобилей.