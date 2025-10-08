Этот элемент играет ключевую роль в улучшении качества звука во время разговоров и записи видео.

На привычных нам смартфонах найдется много всяких странных отверстий или датчиков. Особенно выделяется крошечное отверстие рядом с портом для зарядки. Это не просто декоративный элемент – его роль имеет гораздо большее значение, чем вы думаете.

Некоторые ошибочно принимают его за отверстие для извлечения SIM-карты, но это разъем расположен в другом месте и требует инструмента или булавки для извлечения. На самом деле функция совсем другая – это дополнительный микрофон, который играет важную роль в улучшении качества звука во время разговоров и записи видео, пишет SlashGear.

Наши смартфоны больше не состоят только из одного микрофона, и этот дополнительный микрофон помогает в шумоподавлении, обеспечивая более чистый звук во время звонков и записи видео. Он улавливает окружающие звуки, позволяя программному обеспечению вашего телефона фильтровать нежелательные шумы. В итоге собеседник слышит вас лучше.

Кроме того, наличие нескольких таких микрофонов способствует улучшению стереозвука и пространственного звучания, что особенно заметно при записи видео или использовании голосовых команд.

Повреждение или неправильное использование этого элемента может обойтись дороже, чем вы думаете, отмечают специалисты. Засорение пылью или мусором может привести к ухудшению качества звука или даже поломке микрофона. Кроме того, вы можете полностью потерять такие функции, как подавление шума или распознавание голоса.

Чтобы сохранить его работоспособность, достаточно хотя бы иногда очищать отверстие сухой ватной палочкой, мягкой щеткой или легким воздушным потоком.

Важный момент – ни в коем случае не используйте острые/металлические предметы. Это означает, что никаких скрепок, булавок или иголок. Стоимость ремонта может превышать простую профилактическую очистку.

