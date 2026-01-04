Первое обновление Telegram в 2026 году принесло краткие пересказы от ИИ

Теперь длинные публикации и статьи можно не читать целиком, нейросеть сама сделает краткую выжимку.

Разработчики Telegram выпустили первое крупное обновление в 2026-м году, ключевым нововведением которого стала функция пересказа длинных постов с помощью ИИ.

Компания также представила статистику за 2025‑й: в прошлом году было выпущено 13 крупных обновление, которые добавили в мессенджер более 75 новых функций. Вот что нового на этот раз:

Краткие пересказы от ИИ

Теперь длинные публикации в каналах и статьи в режиме Быстрого просмотра можно мгновенно сократить, получив краткую выжимку содержания, созданную искусственным интеллектом.

Видео дня

Функция работает на основе открытых моделей через децентрализованную сеть Cocoon. По заявлению Telegram, все запросы шифруются, обеспечивая максимальную приватность данных.

Новый дизайн интерфейса

Владельцам iPhone достался еще и доработанный дизайн "жидкого стекла" с прозрачностью и эффектами преломления во всем приложении. Интенсивность можно настроить в "Настройках" → "Энергосбережение", что также позволит снизить расход заряда аккумулятора.

Обновление уже начало появляться у пользователей. Чтобы нововведения заработали на смартфоне, нужно обновить мобильный клиент в Google Play и App Store.

Ранее в Telegram появился вход без SMS-кодов и паролей, и возможность добавлять музыку в профиль. А Google впервые разрешит пользователям поменять свой адрес почты Gmail.

