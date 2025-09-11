В Spotify спустя годы ожиданий появилась поддержка Lossless-аудио: как включить

Долгожданное нововведение будет распространяться постепенно в течение двух месяцев.

Лидер музыкального стриминга Spotify объявил, что ожидаемая много лет поддержка Lossless-качества, наконец, доступна по Premium-подписке без дополнительной платы. Это музыка без сжатия, как в Apple Music.

Изначально Spotify анонсировал функцию еще в 2020 году, но добралось до релиза она только сейчас, в 2025-ом. После активации опции пользователям станет доступен FLAC в качестве 24 бит/44,1 кГц. Это, к слову, немного ниже, чем в Apple Music с его 24 бит/192 кГц.

Как активировать lossless-аудио в Spotify

Откройте меню профиля, нажав на иконку в левом верхнем углу приложения.

В настройках перейдите в раздел "Качество аудио".

Установите режим Lossless для прослушивания по Wi-Fi, мобильной сети или при загрузке треков.

После включения в окне "Сейчас воспроизводится" или в Connect Picker появится индикатор Lossless.

Spotify уточняет, что функцию вручную нужно активировать на каждом вашем устройстве.

Сейчас долгожданное нововведение доступно Premium-подписчиков из Австралии, Австрии, Чехии, Дании, Германии, Японии, Новой Зеландии, Нидерландов, Португалии, Швеции, США и Великобритании. В октябре настройку добавят еще в 50 стран.

Напомним, в прошлом месяце Spotify объявил об увеличение стоимости подписки во всем мире. Рост стоимости зависит от конкретной страны: например, для новых пользователей в Испании и Италии подписка подорожала с 11 до 12 евро.

