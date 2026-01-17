Пользователям Gmail впервые разрешили поменять 'неудачные' адреса почты

Google начала раскатывать долгожданную функцию среди пользователей Gmail, которая позволяет заменить основной адрес электронной почты на любой другой свободный на том же домене. Об этом сообщили в компании.

В декабре упоминание такой возможности появилось в обновленной документации Google, а теперь кнопка "Изменить" начала появляться в настройках аккаунтов по всему миру.

Менять адрес можно не чаще одного раза в год и не более трех раз за все время существования учетной записи. После изменения новый адрес станет основным, а старый – дополнительным. При этом письма будут приходить как на старый, так и на новый адреса;

Все данные учетной записи, включая фотографии, сообщения и электронные письма, сохранятся. Вход в сервисы Google, включая Gmail, Карты, YouTube, "Play Маркет" и Google Диск, будет возможен как со старого, так и с нового адреса электронной почты.

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, нужно пройти по ссылке: войти в свой аккаунт Google, выбрать раздел "Электронная почта", затем "Адрес электронной почты" аккаунта Google. Распространение функции происходит волнами.

Ранее в Gmail появилась полезная функция, позволяющая отписаться сразу от всех спам-рассылок. Также почтовый клиент, используя Gemini AI, обобщит за вас длинные письма и предоставит сводку одним-двумя предложениями.

УНИАН рассказывал, что Instagram вдруг начал показывать пользователям рекламу с их лицами. Соцсеть получает доступ к вашей внешности, если вы использовали Meta AI для редактирования своих селфи.

