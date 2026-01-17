Пользователям Gmail впервые разрешили поменять 'неудачные' адреса почты

Кнопка редактирования начала появляться в разделе "Личная информация".

Google начала раскатывать долгожданную функцию среди пользователей Gmail, которая позволяет заменить основной адрес электронной почты на любой другой свободный на том же домене. Об этом сообщили в компании.

В декабре упоминание такой возможности появилось в обновленной документации Google, а теперь кнопка "Изменить" начала появляться в настройках аккаунтов по всему миру.

Менять адрес можно не чаще одного раза в год и не более трех раз за все время существования учетной записи. После изменения новый адрес станет основным, а старый – дополнительным. При этом письма будут приходить как на старый, так и на новый адреса;

Все данные учетной записи, включая фотографии, сообщения и электронные письма, сохранятся. Вход в сервисы Google, включая Gmail, Карты, YouTube, "Play Маркет" и Google Диск, будет возможен как со старого, так и с нового адреса электронной почты.

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, нужно пройти по ссылке: войти в свой аккаунт Google, выбрать раздел "Электронная почта", затем "Адрес электронной почты" аккаунта Google. Распространение функции происходит волнами.

Ранее в Gmail появилась полезная функция, позволяющая отписаться сразу от всех спам-рассылок. Также почтовый клиент, используя Gemini AI, обобщит за вас длинные письма и предоставит сводку одним-двумя предложениями.

УНИАН рассказывал, что Instagram вдруг начал показывать пользователям рекламу с их лицами. Соцсеть получает доступ к вашей внешности, если вы использовали Meta AI для редактирования своих селфи.

