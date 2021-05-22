С 21 мая по 6 июня в столице Латвии, Риге, проходит чемпионат мира по хоккею-2021.
16 команд соревнуются за звание лучшей на планете. Сборная Финляндии обязана защитить статус чемпиона мира. Все матчи чемпионата в Латвии проходят на стадионе "Арена Рига", а также в Олимпийском спортивном центре.
Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение лишить Беларусь права проведения чемпионата мира в 2021 году.
Групповой этап
Группа А
21.05.2021
Россия – Чехия - 4:3
Беларусь – Словакия - 2:5
Группа В
21.05.2021
Германия – Италия - 9:4
Канада – Латвия - 0:2
Групповой этап. Положение команд:
Группа А: Словакия - 3 очка, Россия - 3, Дания - 0, Швеция - 0, Швейцария - 0, Великобритания - 0, Чехия - 0, Беларусь - 0
Группа В: Германия - 3 очка, Латвия - 3, Норвегия - 0, Италия - 0, США - 0, Финляндия - 0, Канада - 0, Казахстан - 0
22.05.2021
12:15. Дания - Швеция
12:15. Норвегия - Германия
16:15. Великобритания - Россия
16:15. Финляндия - США
20:15. Чехия - Швейцария
20:15. Латвия - Казахстан
23.05.2021
12:15. Норвегия - Италия
12:15. Великобритания - Словакия
16:15. Швеция - Беларусь
16:15. Казахстан - Финляндия
20:15. Дания - Швейцария
20:15. Канада - США
24.05.2021
16:15. Словакия - Россия
16:15. Латвия - Италия
20:15. Чехия - Беларусь
20:15. Германия - Канада
25.05.2021
16:15. Великобритания - Дания
16:15. США - Казахстан
20:15. Швейцария - Швеция
20:15. Финляндия - Норвегия
26.05.2021
16:15. Россия - Дания
16:15. Казахстан - Германия
20:15. Беларусь - Великобритания
20:15. Канада - Норвегия
27.05.2021
16:15. Швейцария - Словакия
16:15. США - Латвия
20:15. Швеция - Чехия
20:15. Финляндия - Италия
28.05.2021
16:15. Швеция - Великобритания
16:15. Казахстан - Канада
20:15. Дания - Беларусь
20:15. Латвия - Норвегия
29.05.2021
12:15. Чехия - Великобритания
12:15. Италия - Казахстан
16:15. Швейцария - Россия
16:15. Норвегия - США
20:15. Словакия - Дания
20:15. Германия - Финляндия
30.05.2021
16:15. Беларусь - Швейцария
16:15. Италия - Канада
20:15. Швеция - Словакия
20:15. Финляндия - Латвия
31.05.2021
16:15. Чехия - Дания
16:15. США - Германия
20:15. Россия - Швеция
20:15. Норвегия - Казахстан
01.06.2021
12:15. Швейцария - Великобритания
12:15. Канада - Финляндия
16:15. Словакия - Чехия
16:15. Италия - США
20:15. Россия - Беларусь
20:15. Германия - Латвия
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