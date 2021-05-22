Канада неожиданно проиграла Латвии, а Россия за несколько секунд до конца матча дожала Чехию.

С 21 мая по 6 июня в столице Латвии, Риге, проходит чемпионат мира по хоккею-2021.

16 команд соревнуются за звание лучшей на планете. Сборная Финляндии обязана защитить статус чемпиона мира. Все матчи чемпионата в Латвии проходят на стадионе "Арена Рига", а также в Олимпийском спортивном центре.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение лишить Беларусь права проведения чемпионата мира в 2021 году.

Групповой этап

Группа А

21.05.2021

Россия – Чехия - 4:3

Беларусь – Словакия - 2:5

Группа В

21.05.2021

Германия – Италия - 9:4

Канада – Латвия - 0:2

Групповой этап. Положение команд:

Группа А: Словакия - 3 очка, Россия - 3, Дания - 0, Швеция - 0, Швейцария - 0, Великобритания - 0, Чехия - 0, Беларусь - 0

Группа В: Германия - 3 очка, Латвия - 3, Норвегия - 0, Италия - 0, США - 0, Финляндия - 0, Канада - 0, Казахстан - 0

22.05.2021

12:15. Дания - Швеция

12:15. Норвегия - Германия

16:15. Великобритания - Россия

16:15. Финляндия - США

20:15. Чехия - Швейцария

20:15. Латвия - Казахстан

23.05.2021

12:15. Норвегия - Италия

12:15. Великобритания - Словакия

16:15. Швеция - Беларусь

16:15. Казахстан - Финляндия

20:15. Дания - Швейцария

20:15. Канада - США

24.05.2021

16:15. Словакия - Россия

16:15. Латвия - Италия

20:15. Чехия - Беларусь

20:15. Германия - Канада

25.05.2021

16:15. Великобритания - Дания

16:15. США - Казахстан

20:15. Швейцария - Швеция

20:15. Финляндия - Норвегия

26.05.2021

16:15. Россия - Дания

16:15. Казахстан - Германия

20:15. Беларусь - Великобритания

20:15. Канада - Норвегия

27.05.2021

16:15. Швейцария - Словакия

16:15. США - Латвия

20:15. Швеция - Чехия

20:15. Финляндия - Италия

28.05.2021

16:15. Швеция - Великобритания

16:15. Казахстан - Канада

20:15. Дания - Беларусь

20:15. Латвия - Норвегия

29.05.2021

12:15. Чехия - Великобритания

12:15. Италия - Казахстан

16:15. Швейцария - Россия

16:15. Норвегия - США

20:15. Словакия - Дания

20:15. Германия - Финляндия

30.05.2021

16:15. Беларусь - Швейцария

16:15. Италия - Канада

20:15. Швеция - Словакия

20:15. Финляндия - Латвия

31.05.2021

16:15. Чехия - Дания

16:15. США - Германия

20:15. Россия - Швеция

20:15. Норвегия - Казахстан

01.06.2021

12:15. Швейцария - Великобритания

12:15. Канада - Финляндия

16:15. Словакия - Чехия

16:15. Италия - США

20:15. Россия - Беларусь

20:15. Германия - Латвия

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Автор: Артем Будрин