Украинская легкоатлетка Магучих показала лучший результат сезона в мире (видео)

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих успешно стартовала в новом году. На Мемориале Алексея Демянюка во Львове украинка показала лучший результат текущего сезона в мире.

18-летняя украинка сумела взять высоту 2,01 метра.

С данным результатом Магучих возглавила мировой топ-лист текущего сезона в закрытых помещениях.

Также Магучих установила мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет и повторила рекорд Украины в закрытых помещениях, который на чемпионате мира-2008 установила Вита Паламар.

Just another 2.00m-plus clearance for Mahuchikh! She cleared a world indoor U20 record of 2.01m in Lviv today. pic.twitter.com/znW1FRmjbs