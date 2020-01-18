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Украинская легкоатлетка Магучих показала лучший результат сезона в мире (видео)

19:37, 18 января 2020
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Ярослава Магучих и ее результат / фото: twitter.com/ukrathletic

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих успешно стартовала в новом году. На Мемориале Алексея Демянюка во Львове украинка показала лучший результат текущего сезона в мире.

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18-летняя украинка сумела взять высоту 2,01 метра. 

С данным результатом Магучих возглавила мировой топ-лист текущего сезона в закрытых помещениях.

Также Магучих установила мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет и повторила рекорд Украины в закрытых помещениях, который на чемпионате мира-2008 установила Вита Паламар.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинские спортсмены завоевали три медали на Юношеской Олимпиаде.

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