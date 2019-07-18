"Засиделся у власти": знаменитый российский хоккеист раскритиковал Путина (видео)

Артемий Паранин заявил, что ему не нравится беззаконие, а также отсутствие свободы слова в России.

Российский хоккеист клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин обрушился с критикой в адрес президента РФ Владимира Путина.

Свое недовольство властью и происходящим в России Панарин высказал в интервью YouTube-каналу "Всему Головин".

"Думаю, Путин уже не понимает, где хорошо, а где плохо, Мне кажется, ему психологически уже не так просто трезво оценивать ситуацию. Есть много людей, которые говорят ему какие-то вещи и подводят его к решениям. Если тебе все будут двадцать лет говорить, какой ты молодец и все правильно делаешь, ты разве будешь видеть свои ошибки?", - сказал Панарин.

Хоккеист привел пример США, где президент может быть избран максимум на два срока, а также выразил мнение, что Путин засиделся у власти:

"Да, Путин засиделся у власти. Мне не нравится беззаконие. Человек 19 лет у власти, и никак в законе мы не выросли. К сожалению тем 70%, которые за него голосуют, правда и не нужна. За него голосуют, потому что нет другого достойного варианта, нет свободы слова, каналов, которые рассказали бы бабушкам правду. Три миллиона подписчиков Навального - это маловато. Я бы хотел, чтоб любые изменения произошли, что-то новое...".

Читайте также"Есть царь - можно жить": известный шахматист назвал главное отличие между украинцами и россиянами

"У нас нельзя о власти говорить плохо - тебя убьют, отравят... В США те же спортсмены, звезды могут открыто оскорблять президента, и им ничего не будет. У нас же такое нереально. Сразу какая-то волна негатива. Хотя что такого - твой выбор, если не нравится - почему ты должен это делать?", - добавил хоккеист.

Панарин также назвал главную ошибку россиян:

"Наша главная ошибка, что мы относимся к Путину, как к сверхчеловеку. Путин такой же, как и мы, и по идее служит нам. Все думают: "Лучше Владимира Владимировича у нас никого нет". Но это же бред. У нас сколько миллионов в стране, и нет ни одного такого человека? И лучше есть, по-любому".

УНИАН ранее также сообщал о том, что канадский хоккеист назвал российский город "дырой".