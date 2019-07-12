Уимблдон-2019: стало известно, кто сыграет в финале мужского турнира

На турнире "Большого шлема" состоялись полуфинальные поединки.

Серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер стали финалистами Уимблдона-2019.

В полуфинале первая ракетка мира Джокович обыграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута.

Матч продлился 2 часа 50 минут и завершился победой сербского теннисиста в четырех сетах - 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

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Во втором полуфинале третья ракетка мира Федерер выиграл у второго номера рейтинга ATP Надаля.

Соперники определяли сильнейшего на протяжении 3 часов 2 минут. Федерер выиграл со счетом 7:6, 1:6, 6:3, 6:4.

Джокович сыграет в финале Уимблдона в шестой раз в карьере и в 25-й - на турнирах "Большого шлема", Федерер - в двенадцатый на "Уимблдоне" и в 31-й - на "мэйджорах".

Ранее на Уимблдоне серб побеждал четыре раза, а швейцарец - рекордные для мужского тенниса восемь раз.

Как сообщал УНИАН, второй финалисткой женского турнира Уимблдона стала Серена Уильямс.