цей матеріал доступний українською

Уимблдон-2019: стало известно, кто сыграет в финале мужского турнира

22:40, 12 июля 2019
Другое
227 0
Роджер Федерер / REUTERS

В полуфинале первая ракетка мира Джокович обыграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута. 

Матч продлился 2 часа 50 минут и завершился победой сербского теннисиста в четырех сетах - 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

Читайте такжеСвитолина не смогла выйти в финал Уимблдона (видео)

Во втором полуфинале третья ракетка мира Федерер выиграл у второго номера рейтинга ATP Надаля. 

Соперники определяли сильнейшего на протяжении 3 часов 2 минут. Федерер выиграл со счетом 7:6, 1:6, 6:3, 6:4.

Джокович сыграет в финале Уимблдона в шестой раз в карьере и в 25-й - на турнирах "Большого шлема", Федерер - в двенадцатый на "Уимблдоне" и в 31-й - на "мэйджорах". 

Ранее на Уимблдоне серб побеждал четыре раза, а швейцарец - рекордные для мужского тенниса восемь раз.

Как сообщал УНИАН, второй финалисткой женского турнира Уимблдона стала Серена Уильямс.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Рафаэль Надаль#Роджер Федерер#Новак Джокович#Уимблдон-2019