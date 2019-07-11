Определилась вторая финалистка Уимблдона-2019 (видео)

Титулованная американка Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона.

Американская теннисистка Серена Уильямс стала второй финалисткой Уимблдона-2019.

В полуфинале 37-летняя Уильямс, которая на Уимблдоне посеяна под одиннадцатым номером, обыграла представительницу Чехии, 54-ю ракетку мира Барбору Стрыцову.

Для победы Уильямс хватило 1 часа и 1 минуты. Американка отдала сопернице лишь три гейма - 6:1, 6:2.

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Серена в одиннадцатый раз в карьере вышла в финал Уимблдона и в тридцать второй раз - в финал на турнирах "Большого шлема". По количеству финалов Уильямс сравнялась с Мартиной Навратиловой и уступает только Крис Эверт (34 финала).

Американка может выиграть свой 24-й титул на турнирах "Большого шлема" в карьере.

Соперницей Серены Уильямс по финалу будет румынка Симона Халеп. Финальный поединок состоится 13 июля.

Как сообщал УНИАН, в полуфинале Халеп обыграла первую ракетку Украины Элину Свитолину.