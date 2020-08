Арсенал - Челси: онлайн и видео голов финала Кубка Англии

1 августа в Лондоне на стадионе "Уэмбли" прошел финал Кубка Англии сезона-2019/20, в котором за трофей борьбу вели "Арсенал" и "Челси",

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча Арсенал - Челси.

Из-за пандемии коронавируса игра прошла при пустых трибунах.

Обладателем трофея по итогам матча стал "Арсенал",

Кубок Англии. Финал

Арсенал - Челси - 2:1

Голы: Обамеянг, 28 (с пенальти), 67 - Пулишич, 5

Арсенал: Мартинес, Холдинг, Давид Луис (Сократис, 87), Тирни (Колашинац, 90+13), Бельерин, Себальос, Джака, Мэйтленд-Найлз, Пепе, Ляказетт (Нкетиа, 81), Обамеянг

Челси: Кабальеро, Аспиликуэта (Кристенсен, 35), Зума, Рюдигер (Баркли, 78), Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Маунт (Хадсон-Одои, 78), Жиру (Абрахам, 78), Пулишич (Педро, 48)

Удаление: Ковачич, 73

Видео голов

Онлайн-трансляция матча

90+14 - Матч закончен! "Арсенал" в 14-й раз в истории выиграл Кубок Англии.

90+13 - Тирни поменял Колашинац.

90+11 - Педро на носилках унесли с поля. Вот такой вот последний матч за "Челси" для испанца.

90+7 - Педро упал в штрафной соперника и получил травму плеча. Врачи оказывают ему помощь.

90+6 - Арбитр прозевал чистый фол на Педро прямо перед штрафной "Арсенала".

90+3 - Не получается у "Челси" создать момент у ворот "Арсенала".

90 - Семь минут добавлено ко второму тайму.

89 - Желтая карточка для Баркли.

87 - Сократис вступил в игру вместо Давида Луиса, который получил повреждение.

85 - "Арсеналу" удается гасить темп игры в концовке.

81 - Первая замена от Артеты. Нкетиа вместо Ляказетта.

79 - Забавный эпизод. Голкипер "Арсенала" Мартинес поймал мяч, находясь ногами за пределами штрафной, но руки его при этом находились в штрафной.

78 - Тройная замена от Лэмпарда. Хадсон-Одои, Баркли и Абрахам вместо Жиру, Рюдигера и Маунта.

75 - Раздал рефери карточек у бровки. Себальос, Рюдигер и Артета получили по "горчичнику".

73 - Красная карточка. Арбитр показал вторую желтую Ковачичу, посчитав, что игрок "Челси" наступил на ногу сопернику. Похоже, немного погорячился рефери - Ковачич не успевал к мячу, но не играл грубо.

70 - Попили воды футболисты, после чего матч возобновился.

67 - ГОООЛ! "Арсенал" выходит вперед - 2:1! Обамеянг получил мяч в штрафной, обыграл Зума и мягко перебросил мяч через голкипера.

62 - Джеймс пробил с дистанции - очень неточно.

61 - Довольно осторожно действуют команды после перерыва.

57 - Обамеянг упустил шанс пробить первым касанием, а вторым его удар уже заблокировали.

53 - В центре поля преимущественно находится мяч в последние минуты. До штрафных не добираются команды.

48 - Не смог продолжать Пулишич. Вместо него вышел Педро. Для испанца это последний матч в составе "Челси".

47 - Пулишич ускорился и добежал с мячом до штрафной, пробил, но не попал, да еще и, возможно, получил травму. Лежит пока на газоне игрок "Челси".

46 - Начался второй тайм!

45+5 - Первый тайм завершен! 1:1!

45+4 - Маунт получил "горчичник".

45 - "Арсенал" заработал стандарт прямо перед линией штрафной. Ляказетт взялся пробивать, но сделал это плохо - сильно мимо ворот.

41 - Удар Пепе из пределов штрафной заблокирован. "Челси" в последние минуты прижался к своей штрафной и не может толком вернуть себе мяч.

36 - Маунт отдавал под удар на Жоржиньо, но итальянцу помешал хорошо пробить Алонсо - выше ворот полетел мяч.

35 - Кристенсен вышел вместо Аспиликуэты. А капитанская повязка перешла Жоржиньо.

34 - Аспиликуэта получил травму и не сможет продолжать матч. Покидает поле испанец.

28 - ГОООЛ! "Арсенал" сравнял счет - 1:1! Обамеянг очень уверенно забил с пенальти.

26 - Пенальти в ворота "Челси"! Аспиликуэта не успевал за Обамеянгом, который выбегал на ворота, и завалил его на газон. Желтая карточка капитану "Челси".

25 - Арсенал забил, но гол Пепе справедливо отменен из-за офсайда.

22 - Паузу сделал арбитр в матче, чтобы игроки могли попить воды. "Челси" в первой половине тайма выглядел получше и закономерно ведет в счете.

17 - Штрафной заработали "канониры". Себальос пробил по центру и выше ворот - Кабальеро все контролировал.

14 - Первая желтая карточка в финале. Ковачич предупрежден.

11 - Пулишич пошел в сольный проход и пробил, но туда, где находился Мартинес. Вратарь забрал мяч.

7 - Кабальеро в игре. Спокойно забрал мяч после дальнего удара Пепе.

5 - ГОООЛ! "Челси" выходит вперед! Через центр прошла атака "синих", Жиру пяткой подыграл Пулишичу, а тот из центра штрафной переиграл голкипера.

4 - "Челси" отвечает более опасно. Маунт крутил из-за пределов штрафной под штангу - Мартинес перевел мяч на угловой.

3 - Первый удар в матче от "Арсенала". Обамеянг бил головой после подачи с фланга, но мяч не попал в створ.

1 - Матч начался!

А вот и трофей

Соперники на разминке:

Составы команд:

Фото раздевалок команд на "Уэмбли"

Фанаты "Арсенала" подготовились к просмотру игры. Не на стадионе, но тоже неплохо.

"Арсенал" не проиграл в 28 из 31 последних матчей в Кубке Англии, тогда как "Челси" победил в 9 из 10.

Команды встречались между собой дважды в рамках сезона-2019/20 в АПЛ. На выезде победил "Челси" (2:1), а во второй раз была зафиксирована ничья (2:2).

Красочный постер к финалу от "Челси".

Тренировка "канониров" накануне финала.

💪 Working towards Wembley! 🏟



📺 Our training edit ahead of the #HeadsUpFACupFinal is now available to watch on Arsenal Player 👇