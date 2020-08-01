Арсенал - Челси: онлайн и видео голов финала Кубка Англии
1 августа в Лондоне на стадионе "Уэмбли" прошел финал Кубка Англии сезона-2019/20, в котором за трофей борьбу вели "Арсенал" и "Челси",
УНИАН провел онлайн-трансляцию матча Арсенал - Челси.
Из-за пандемии коронавируса игра прошла при пустых трибунах.
Обладателем трофея по итогам матча стал "Арсенал",
Кубок Англии. Финал
Арсенал - Челси - 2:1
Голы: Обамеянг, 28 (с пенальти), 67 - Пулишич, 5
Арсенал: Мартинес, Холдинг, Давид Луис (Сократис, 87), Тирни (Колашинац, 90+13), Бельерин, Себальос, Джака, Мэйтленд-Найлз, Пепе, Ляказетт (Нкетиа, 81), Обамеянг
Челси: Кабальеро, Аспиликуэта (Кристенсен, 35), Зума, Рюдигер (Баркли, 78), Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Маунт (Хадсон-Одои, 78), Жиру (Абрахам, 78), Пулишич (Педро, 48)
Удаление: Ковачич, 73
Видео голов
CAPTAIN AMERICA! 💥#HeadsUpFACupFinal#ARSCHEpic.twitter.com/966RZ6yMaU— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 1, 2020
Spot on, @Aubameyang7 🎯#HeadsUpFACupFinal#ARSCHEpic.twitter.com/qxgcVgitIY— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 1, 2020
AUBA AT THE DOUBLE! 🤩#HeadsUpFACupFinal#ARSCHEpic.twitter.com/UhHGwMU0rm— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 1, 2020
Онлайн-трансляция матча
90+14 - Матч закончен! "Арсенал" в 14-й раз в истории выиграл Кубок Англии.
90+13 - Тирни поменял Колашинац.
90+11 - Педро на носилках унесли с поля. Вот такой вот последний матч за "Челси" для испанца.
90+7 - Педро упал в штрафной соперника и получил травму плеча. Врачи оказывают ему помощь.
90+6 - Арбитр прозевал чистый фол на Педро прямо перед штрафной "Арсенала".
90+3 - Не получается у "Челси" создать момент у ворот "Арсенала".
90 - Семь минут добавлено ко второму тайму.
89 - Желтая карточка для Баркли.
87 - Сократис вступил в игру вместо Давида Луиса, который получил повреждение.
85 - "Арсеналу" удается гасить темп игры в концовке.
81 - Первая замена от Артеты. Нкетиа вместо Ляказетта.
79 - Забавный эпизод. Голкипер "Арсенала" Мартинес поймал мяч, находясь ногами за пределами штрафной, но руки его при этом находились в штрафной.
78 - Тройная замена от Лэмпарда. Хадсон-Одои, Баркли и Абрахам вместо Жиру, Рюдигера и Маунта.
75 - Раздал рефери карточек у бровки. Себальос, Рюдигер и Артета получили по "горчичнику".
73 - Красная карточка. Арбитр показал вторую желтую Ковачичу, посчитав, что игрок "Челси" наступил на ногу сопернику. Похоже, немного погорячился рефери - Ковачич не успевал к мячу, но не играл грубо.
70 - Попили воды футболисты, после чего матч возобновился.
67 - ГОООЛ! "Арсенал" выходит вперед - 2:1! Обамеянг получил мяч в штрафной, обыграл Зума и мягко перебросил мяч через голкипера.
62 - Джеймс пробил с дистанции - очень неточно.
61 - Довольно осторожно действуют команды после перерыва.
57 - Обамеянг упустил шанс пробить первым касанием, а вторым его удар уже заблокировали.
53 - В центре поля преимущественно находится мяч в последние минуты. До штрафных не добираются команды.
48 - Не смог продолжать Пулишич. Вместо него вышел Педро. Для испанца это последний матч в составе "Челси".
47 - Пулишич ускорился и добежал с мячом до штрафной, пробил, но не попал, да еще и, возможно, получил травму. Лежит пока на газоне игрок "Челси".
46 - Начался второй тайм!
45+5 - Первый тайм завершен! 1:1!
45+4 - Маунт получил "горчичник".
45 - "Арсенал" заработал стандарт прямо перед линией штрафной. Ляказетт взялся пробивать, но сделал это плохо - сильно мимо ворот.
41 - Удар Пепе из пределов штрафной заблокирован. "Челси" в последние минуты прижался к своей штрафной и не может толком вернуть себе мяч.
36 - Маунт отдавал под удар на Жоржиньо, но итальянцу помешал хорошо пробить Алонсо - выше ворот полетел мяч.
35 - Кристенсен вышел вместо Аспиликуэты. А капитанская повязка перешла Жоржиньо.
34 - Аспиликуэта получил травму и не сможет продолжать матч. Покидает поле испанец.
28 - ГОООЛ! "Арсенал" сравнял счет - 1:1! Обамеянг очень уверенно забил с пенальти.
26 - Пенальти в ворота "Челси"! Аспиликуэта не успевал за Обамеянгом, который выбегал на ворота, и завалил его на газон. Желтая карточка капитану "Челси".
25 - Арсенал забил, но гол Пепе справедливо отменен из-за офсайда.
22 - Паузу сделал арбитр в матче, чтобы игроки могли попить воды. "Челси" в первой половине тайма выглядел получше и закономерно ведет в счете.
17 - Штрафной заработали "канониры". Себальос пробил по центру и выше ворот - Кабальеро все контролировал.
14 - Первая желтая карточка в финале. Ковачич предупрежден.
11 - Пулишич пошел в сольный проход и пробил, но туда, где находился Мартинес. Вратарь забрал мяч.
7 - Кабальеро в игре. Спокойно забрал мяч после дальнего удара Пепе.
5 - ГОООЛ! "Челси" выходит вперед! Через центр прошла атака "синих", Жиру пяткой подыграл Пулишичу, а тот из центра штрафной переиграл голкипера.
4 - "Челси" отвечает более опасно. Маунт крутил из-за пределов штрафной под штангу - Мартинес перевел мяч на угловой.
3 - Первый удар в матче от "Арсенала". Обамеянг бил головой после подачи с фланга, но мяч не попал в створ.
1 - Матч начался!
А вот и трофей
🤞#HeadsUpFACupFinal | @EmiratesFACuppic.twitter.com/jmxjMMwVN2— 🎗 Arsenal (@Arsenal) August 1, 2020
Соперники на разминке:
10/10 track selection, @wembleystadium 🎗️😉#HeadsUpFACupFinal | @EmiratesFACuppic.twitter.com/QOLNCvtwdz— 🎗 Arsenal (@Arsenal) August 1, 2020
Warm-up time at Wembley! 💪#HeadsUpFACupFinalpic.twitter.com/xgt5YWKbpX— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 1, 2020
Составы команд:
Фото раздевалок команд на "Уэмбли"
Фанаты "Арсенала" подготовились к просмотру игры. Не на стадионе, но тоже неплохо.
"Арсенал" не проиграл в 28 из 31 последних матчей в Кубке Англии, тогда как "Челси" победил в 9 из 10.
Команды встречались между собой дважды в рамках сезона-2019/20 в АПЛ. На выезде победил "Челси" (2:1), а во второй раз была зафиксирована ничья (2:2).
Красочный постер к финалу от "Челси".
Тренировка "канониров" накануне финала.
💪 Working towards Wembley! 🏟— 🎗 Arsenal (@Arsenal) July 31, 2020
📺 Our training edit ahead of the #HeadsUpFACupFinal is now available to watch on Arsenal Player 👇
Промо предстоящего матча от "Арсенала".
Been there.— 🎗 Arsenal (@Arsenal) August 1, 2020
Done that.
History repeats.
Glory awaits.
🏆 @EmiratesFACup | #HeadsUpFACupFinalpic.twitter.com/TcTtFuQFIO
Стоит отметить, что в 2017-м году команды уже играли в финале турнира. Тогда "канониры" победили со счетом 2:1.
Всего "Арсенал" завоевал уже 13 Кубков Англии, что является рекордом турнира. "Челси" попытается взять свой девятый трофей.
Арсенал - Челси: прогноз букмекеров
Команды на пути к решающей встрече одолели по пять соперников. "Арсенал" был сильнее "Лидса" (1:0), "Борнмута" (2:1), "Портсмута" (2:0), "Шеффилд Юнайтед" (2:1) и "Манчестер Сити" (2:0). "Челси" оставил за бортом турнира "Ноттингем Форест" (2:0), "Халл" (2:1), "Ливерпуль" (2:0), "Лестер" (1:0) и "Манчестер Юнайтед" (3:1).
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