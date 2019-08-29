Шахтер узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

Дончане выступят в квартете С.

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

"Горняки" выступят в группе C, где встретятся с английским "Манчестер Сити", загребским "Динамо" и итальянской "Аталантой".

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Стоит отметить, что дончане в прошлом году также были в одной группе с "горожанами", уступив в обоих матчах - 0:3 и 0:6. Более того, в позапрошлом сезоне "Шахтер" также встречался в группе с манчестерским суперклубом.

В составе "Сити" выступает украинец Александр Зинченко, а цвета "Аталанты" защищает Руслан Малиновский.

Всего на групповом этапе выступят 32 команды, которые перед жеребьевкой были разделены на четыре корзины. "Шахтер" попал во вторую корзину.

Групповой этап турнира стартует 17 сентября. Финал состоится в Стамбуле 30 мая на Олимпийском стадионе.

В прошлом розыгрыше ЛЧ победу праздновал "Ливерпуль", который в финале обыграл "Тоттенхэм" - 2:0. Дончане не сумели выйти из группы с "Манчестер Сити", "Хоффенхаймом" и "Лионом".

УНИАН ранее сообщал, сколько денег потеряло "Динамо" без участия в Лиге чемпионов.