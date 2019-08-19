Динамо без Лиги чемпионов: названа сумма, которую киевский клуб мог заработать (видео)

Киевляне уже в третий раз подряд не смогли выйти в групповой раунд турнира.

За три года без группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" лишилось возможности заработать большие деньги.

Цифры были приведены в программе "Профутбол".

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За участие в групповом этапе Лиги чемпионов клуб гарантированно получает 15,25 миллиона евро. В Лиге Европы данная сумма составляет 2,6 миллиона.

Кроме того, участники турнира получают бонусы, которые зависят от рейтинга клуба и его успехов за последние десять лет. "Динамо" могло быть в нынешнем розыгрыше 21-м клубом ЛЧ, за что получило бы 13,3 миллиона евро (в ЛЕ - 3 миллиона).

Только в нынешнем сезоне клуб мог заработать минимум 22 миллиона евро. Также к этой сумме добавились бы бонусы за победы и ничьи в ЛЧ, а также доход от продажи билетов. Всего за три года киевляне могли пополнить бюджет на 52 миллиона евро.

Напомним, динамовцы в третьем раунде квалификации ЛЧ не смогли пройти "Брюгге" (0:1, 3:3), после чего руководство отправило в отставку главного тренера Александра Хацкевича, а его место занял Алексей Михайличенко.

УНИАН ранее сообщал, что клуб УПЛ уволил тренера-легионера после четырех подряд поражений.