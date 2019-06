Синатра и "Їхали козаки": футболисты сборной Украины попробовали себя в роли певцов (видео)

Юрий Панькив и Руслан Малиновский продемонстрировали свои вокальные таланты.

Перед матчами квалификации на Евро-2020 в сборной Украины состоялась традиционная церемония посвящения новичка.

Читайте такжеШевченко вызвал в сборную Украины 34-летнего дебютанта

Голкипер "Александрии" Юрий Панькив, который впервые получил вызов в сборную, на посвящении за ужином команды исполнил песню "Їхали козаки". Под этот хит группы "Тінь сонца" ранее на ринг выходил украинский чемпион Александр Усик.

Полузащитник Руслан Малиновский также решил развлечь партнеров по сборной. Футболист исполнил песню легендарного Фрэнка Синатры "The way you look tonight".

Видео опубликовал канал FOOTBOOM в YouTube.

Напомним, 7 июня сборная Украины сыграет против сборной Сербии, а 10 июня проведет матч против Люксембурга.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины провела открытую тренировку в Харькове.