цей матеріал доступний українською

Синатра и "Їхали козаки": футболисты сборной Украины попробовали себя в роли певцов (видео)

17:05, 05 июня 2019
Футбол
121 0
Руслан Малиновский исполнил песню Фрэнка Синатры / фото: УАФ

Читайте такжеШевченко вызвал в сборную Украины 34-летнего дебютанта

Голкипер "Александрии" Юрий Панькив, который впервые получил вызов в сборную, на посвящении за ужином команды исполнил песню "Їхали козаки". Под этот хит группы "Тінь сонца" ранее на ринг выходил украинский чемпион Александр Усик.

Полузащитник Руслан Малиновский также решил развлечь партнеров по сборной. Футболист исполнил песню легендарного Фрэнка Синатры "The way you look tonight".

Видео опубликовал канал FOOTBOOM в YouTube.

Напомним, 7 июня сборная Украины сыграет против сборной Сербии, а 10 июня проведет матч против Люксембурга.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины провела открытую тренировку в Харькове.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сборная Украины#Руслан Малиновский#Евро-2020#Юрий Панькив