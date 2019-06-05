Синатра и "Їхали козаки": футболисты сборной Украины попробовали себя в роли певцов (видео)
17:05, 05 июня 2019Футбол
121 0
Юрий Панькив и Руслан Малиновский продемонстрировали свои вокальные таланты.
Руслан Малиновский исполнил песню Фрэнка Синатры / фото: УАФ
Перед матчами квалификации на Евро-2020 в сборной Украины состоялась традиционная церемония посвящения новичка.
Читайте такжеШевченко вызвал в сборную Украины 34-летнего дебютанта
Голкипер "Александрии" Юрий Панькив, который впервые получил вызов в сборную, на посвящении за ужином команды исполнил песню "Їхали козаки". Под этот хит группы "Тінь сонца" ранее на ринг выходил украинский чемпион Александр Усик.
Полузащитник Руслан Малиновский также решил развлечь партнеров по сборной. Футболист исполнил песню легендарного Фрэнка Синатры "The way you look tonight".
Видео опубликовал канал FOOTBOOM в YouTube.
Напомним, 7 июня сборная Украины сыграет против сборной Сербии, а 10 июня проведет матч против Люксембурга.
УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины провела открытую тренировку в Харькове.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter