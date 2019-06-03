Сборная Украины провела открытую тренировку в Харькове (видео)

Украинские футболисты продолжают готовиться к матчам квалификации Евро-2020.

Футболисты сборной Украины в рамках подготовки к матчам отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга провели открытую тренировку на стадионе "Металлист" в Харькове.

Как сообщает официальный сайт УАФ, украинские футболисты провели разминку, после чего Андрей Шевченко и его ассистенты предложили своим подопечным ряд интересных заданий по работе над контролем мяча, а также на выполнение быстрых передач.

Видео опубликовал YouTube-канал FOOTBOOM.

Напомним, "желто-синие" 7 июня сыграют против Сербии, а 10 июня - против Люксембурга. Оба матча пройдут во Львове.

Ранее УНИАН сообщал о том, что один из лидеров сборной Андрей Ярмоленко не поможет команде в ближайших матчах.