Сборная Украины провела открытую тренировку в Харькове (видео)
13:41, 03 июня 2019Футбол
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Украинские футболисты продолжают готовиться к матчам квалификации Евро-2020.
Сборная Украины провела тренировку на стадионе Металлист / фото: УАФ
Футболисты сборной Украины в рамках подготовки к матчам отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга провели открытую тренировку на стадионе "Металлист" в Харькове.
Как сообщает официальный сайт УАФ, украинские футболисты провели разминку, после чего Андрей Шевченко и его ассистенты предложили своим подопечным ряд интересных заданий по работе над контролем мяча, а также на выполнение быстрых передач.
Видео опубликовал YouTube-канал FOOTBOOM.
Напомним, "желто-синие" 7 июня сыграют против Сербии, а 10 июня - против Люксембурга. Оба матча пройдут во Львове.
Ранее УНИАН сообщал о том, что один из лидеров сборной Андрей Ярмоленко не поможет команде в ближайших матчах.
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