Молодежная сборная Украины по футболу сыграла вничью с Латвией и стала победителем турнира Antalya Cup

Подопечные Руслана Ротаня готовятся к официальным соревнованиям, которые стартуют осенью 2019 года.

Молодежная сборная Украины по футболу провела последний матч на неофициальном турнире Antalya Cup 2019 во время подготовительного сбора в Турции. Украинские футболисты в возрасте до 21 года сыграли вничью с командой Латвии - 1:1. Это позволило "сине-желтым" стать победителями турнира.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Поскольку еще вчера украинцы играли против казахов, сегодня в игре с латвийцами главный тренер «молодежки» Руслан Ротань провел ротацию и предоставил шанс проявить себя другим игрокам. Но лучше всех в первом тайме проявил себя форвард Назарий Русин, который удачно завершил действия партнеров и открыл счет в матче.

Второй тайм получился очень тяжелым для украинцев. Латвийцы, которые на турнире сыграли вничью с Казахстаном и победили Македонию, имели несколько хороших возможностей отличиться. Леднев, который вышел на замену, заработал пенальти в наши ворота, но прекрасно сыграл вратарь Олег Билык. Впоследствии голкипер "сине-желтых" еще дважды спасал свои ворота. Но удержать победу украинцы в итоге не сумели, пропустив гол на последней минуте встречи.

Впрочем, эта ничья, учитывая результат матча Эстония - Македония (также - 1:1), позволила команде Ротаня стать победителем международного турнира!

Напомним, что этот сбор является одним из этапов подготовки молодежной сборной Украины к официальным соревнованиям. "Сине-желтые" сыграли с Эстонией (0:0), Македонией (3:1) и Казахстаном (2:0).

В отборочном турнире Евро-2021 (U-21) украинская "молодежка" стартует 6 сентября матчем с Финляндией.

Латвия (U-21) - Украина (U-21) - 1:1

Голы: Романчук (90+1, автогол) — Русин (15).

Нереализованный пенальти: Латвия (66).

Украина: Билык, Дубинчак (Леднев, 61), Вантух, Чеберко, Русин (Сердюк, 46), Козак, Алибеков, Смирный, Семенихин (Романчук, 73), Якимец, Стецков.