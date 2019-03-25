Молодежная сборная Украины благодаря двум пенальти обыграла Казахстан

Вторая победа подопечных Руслана Ротаня на неофициальном турнире в Турции.

Молодежная сборная Украины по футболу сегодня провела очередной матч в рамках неофициального турнира Antalya Cup на сборе в Турции.

Подопечные Руслана Ротаня добыли победу над командой Казахстана со счетом 2:0. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Примечательно, что оба гола украинские игроки провели с пенальти. В первом тайме 11-метровый заработал Назарий Русин и сам же его реализовал. После перерыва аналогичным образом поступил Богдан Леднев.

Напомним, этот сбор является одним из этапов подготовки команды к официальным соревнованиям. В отборе Евро-2021 (U-21) "сине-желтые" стартуют 6 сентября матчем с Финляндией.

Украина (U-21) – Казахстан (U-21) – 2:0

Голы: Русин (11), Леднев, (64)

Украина: Кожухар, Быков, Бабогло (Романчук, 67), Лунев (Леднев, 59), Лебеденко, Топалов, Русин (Сердюк, 46), Путря, Милованов, Кравчук (Ризье, 46), Чех.

Как сообщал УНИАН, до этого в рамках Antalya Cup украинцы сыграли с Эстонией (0:0) и Македонией (3:1). Завтра сборная Украины проведет контрольный матч с Латвией.