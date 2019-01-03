Коноплянка встретил год Свиньи в образе арабского шейха (фото)

Украинский полузащитник немецкого "Шальке" вновь блеснул чувством юмора.

Полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка встретил Новый год в образе арабского шейха. Украинский полузащитник поздравил своих подписчиков в инстаграме с новогодними праздниками.

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«Друзья, поздравляю вас с новогодними праздниками! Я желаю вам хорошего настроения, ярких событий и неисчерпаемых сил для достижения ваших желаний и целей в новом 2019 году», - написал Евгений Коноплянка.

Непривычный образ футболиста на фотографии, как и ожидалось, вызвал бурю комментариев. "Жека, где твой гарем?", - написал один из пользователей. А другой подписчик подметил: "Быть арабским шейхом в год Свиньи - моветон, наверное?!"

Напомним, что в 2018 году Евгений Коноплянка провел в составе "Шальке" всего 14 матчей. Украинец может покинуть немецкую команду уже этой зимой.