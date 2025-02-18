В ТЦК ответили, существует ли вариант подачи заявления об отсрочке без похода к ним.

Военнообязанные украинские граждане обязаны лично явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с заявлением об отстрочке, предъявив вместе с ним свой военно-учетный документ.

По информации Полтавского областного ТЦК и СП в Facebook, многие адвокаты обращали внимание на одну формулировку, определенную статьей 58 Постановления Кабмина №560, которая якобы не звучит, как требование "лично" прийти в ТЦК. В ней говорится, что граждане "лично подают на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете заявление".

В публикации подчеркивается, что 16 января 2025 года вступили в силу изменения в это постановление. К пункту 58 был добавлен второй абзац, в котором определена необходимость предъявить военно-учетный документ при подачи заявления.

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"Позиция Полтавского областного ТЦК и СП остается неизменной - для подачи заявления на получение отсрочки военнообязанный гражданин должен лично прибыть в ТЦК и СП. Никаких "отсрочек по почте" действующим законодательством не предусмотрено", - говорится там.

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Ранее УНИАН сообщал, что социолог назвал причины появления "бусификации" в Украине. "К сожалению, в обществе была создана определенная атмосфера, что якобы ресурс добровольцев является неисчерпаемым", - отметил специалист.

Кроме того, в Украине запретили отправлять на ВЛК людей с инвалидностью. Отмечается, что решением Кабмина предусмотрено включить в госреестр "Оберег" сведения о наличии у человека инвалидности через информационный обмен по запросу в Резерв+.

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