Он отметил, что среди причин также есть то, что представители самых влиятельных слоев населения не пошли воевать.

В возникновении такого явления в Украине, как "бусификация" сыграли роль несколько факторов.

Об этом сказал директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха в интервью IPG-journal. Он пояснил, что, во-первых, в любом обществе процент людей, готовых добровольно умереть за общее дело, очень ограничен и украинцы не исключение.

"Этот потенциал постепенно исчерпывается, что мы и видим в Украине сейчас. Полномасштабная война длится три года, а это достаточно долго... К сожалению, в обществе была создана определенная атмосфера, что якобы ресурс добровольцев является неисчерпаемым", - отметил специалист.

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Головаха объяснил, что надо было сразу понимать, с кем Украина имеет дело, ведь РФ - это страна, которая ставит целью уничтожение украинской нации, Украины как государства. "Следовательно, если нация хочет существовать, необходимо принимать законы о мобилизации, внедрять последовательную государственную политику по мобилизации", - пояснил он.

Второе, по мнению директора Института социологии НАН Украины, это демонстрация вертикальной солидарности. "То есть первыми в армию должны были идти представители самых влиятельных слоев населения и таким образом показывать пример для других. И я удивляюсь, что этого не было продемонстрировано, ведь в любые времена аристократы первыми шли воевать - да, они могли быть организаторами в армии, но их участие считалось обязательным", - подчеркнул специалист.

Также Головаха назвал третий фактор - это слишком разрекламированное контрнаступление. Он пояснил, что психология людей такова, что им значительно легче не получить чего-то вообще, чем надеяться на что-то и потом не получить этого. "В противном случае это провоцирует большой стресс, ощущение потери: что-то было обещано, но оно не произошло. И это то, что произошло с контрнаступлением", - высказал мнение социолог.

"Любой успех на фронтах существенно меняет психологическое состояние населения. Если не будет таких успехов, будет очень трудно - хотя окончательной потери устойчивости и готовности защищать страну я не прогнозирую", - поделился мнением специалист.

Проблемы мобилизации в Украине

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко сказал, что "бусификация" не является нормальным явлением, но на сегодня Украина не может без нее обойтись.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что в Украине "бусификация" пошла на спад. Он отметил, что уже понятно, что такой подход не работает, но отдельные факты нарушения прав граждан Украины в направлении мобилизации остаются.

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