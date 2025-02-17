Парень является студентом дневной формы обучения, поэтому имеет право на отсрочку от мобилизации.

В Хмельницком студент обратился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с целью оформления отсрочки, но вместо этого его мобилизовали.

Как говорится в материалах в Едином государственном реестре судебных решений, инцдент произошел в феврале 2025 года. Студент Подольского государственного университета обратился за отсрочкой, но получил приказ о мобилизации.

В ТЦК аргументировали это решение тем, что заявление студента, якобы, было подано после начала призыва и содержало ошибки. В то же время суд установил, что ТЦК не имел оснований мобилизовать парня, поскольку тот является студентом дневной формы, что является основанием для отсрочки.

Видео дня

ТЦК не предоставил убедительных доказательств, что студент принес заявление на отсрочку позже мобилизации. Суд отменил приказ о военной службе и признал мобилизацию студента незаконной.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которыми продлено военное положение и всеобщая мобилизация в стране. Эти законы Верховная Рада Украины приняла 15 января 2025 года.

Согласно документам, режим военного положения и срок мобилизации продлен с 8 февраля 2025 года до 9 мая 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: