Штраф за неявку по повестке в некоторых случаях может быть выписан незаконно.

Мобилизация в Украине продолжается, а это значит, что все военнообязанные мужчины должны соблюдать правила воинского учета, которые диктует законопроект о мобилизации №10449. Адвокат и активист Дмитрий Франчук в комментарии УНИАН объяснил, насколько законны штрафы для военнообязанных за неявку по повестке.

Эксперт рассказал, в каком случае вручение повестки считается незаконным и как обжаловать наложение штрафов в суде. Собеседник подчеркнул, что гражданина могут наказать только при условии, что он сознательно проигнорировал повестку, которую вручили должным образом.

Какой штраф за неявку в ТЦК по повестке, если ее вручили не лично в руки

Эксперт говорит, что в процессе вручения повесток для воинского учета в Украине есть несколько важных аспектов, которые влияют на их законность, а также на возможность наложения штрафов за невыполнение обязанностей военнообязанных.

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Неявка по повестке для уточнения данных, если ее оставили в почтовом ящике, передали родственникам или соседям, не считается врученной в соответствии с нормами законодательства. Кроме того, работодатель должен обеспечить, чтобы повестку военнообязанному вручили лично в руки.

По словам юриста, чтобы повестка, отправленная по почте, считалась врученной, необходимо выполнить несколько условий:

Повестка должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении. Это означает, что военнообязанный должен лично поставить подпись о получении письма.

Должно быть уведомление о вручении. На почте остается отметка о том, что письмо было вручено адресату, или прописывается причина невручения (отсутствие по адресу, отказ от получения и т.д.).

Получатель имеет определенный срок для того, чтобы забрать письмо на почте. Если он этого не сделал, письмо считается врученным.

Что будет если не прийти по повестке в 2024, если ее просто положили в почтовый ящик? Франчук допускает, что на законодательном уровне - ничего, так как нет никаких доказательств того, что повестку получило именно то военнообязанное лицо, которому она адресуется. Письмо могло потеряться, возможно, его украли, или документ получил другой житель. Кроме того, такой способ вручения повестки нарушает право гражданина на получение информации лично.

Можно ли обжаловать штраф за неявку по повестке в суде

Если человек считает, что повестка была вручена с нарушением закона, в первую очередь, ему нужно фиксировать все факты, например, добиться составления акта об отказе от получения документа или акта об отсутствии повестки.

Юрист заявил, что суды часто отменяют штраф за неявку в ТЦК по новому закону из-за отсутствия доказательств надлежащего вручения документа. Еще в судебном порядке можно оспаривать повестки, которые прислали на неправильный адрес.

По словам Франчука, если гражданин заявляет, что повестка не была вручена, ответственность за доказывание противоположного факта лежит на органах ТЦК. Юрист подчеркнул, что отсутствие подписи военнообязанного о получении повестки (или акта об отказе) делает вручение документа недействительным.

Еще оспаривать можно штрафы за повестки, в которых были указаны неправильные личные данные. Также причиной для обжалования наложенных штрафов могут быть неправомерные действия представителей ТЦК, например, вручение повестки под давлением. Чтобы доказать такое нарушение, важно иметь свидетелей и видеоматериалы.

Эксперт говорит, что в судебном порядке можно добиться того, чтобы отменили штраф за неявку по повестке. Сейчас вероятность того, что штраф удастся обжаловать, составляет 40%, если речь идет об успешных кейсах (то есть есть есть реальные основания для обжалования административного наказания).

Есть случаи, когда наложенный штраф был отменен в судебном порядке. Франчук привел в пример ситуацию во Владимир-Волынском городском суде Волынской области, когда лицо обжаловало штраф, и оказалось, что органы ТЦК не прислали ему сообщение должным образом. Не было документального подтверждения, что гражданина вовремя проинформировали о том, когда ему нужно явиться в ТЦК и СП. Также не было доказательств, что человек отказался от получения повестки. Лицо могло не жить по указанному адресу или находиться за границей. Могут быть разные ситуации.

Правда ли, что закон о мобилизации привел к массовым судебным тяжбам

Франчук говорит, что в 2023 году в суде рассмотрели более 5 тысяч дел по обжалованию штрафов за неявку по повесткам. Из этих кейсов только 15-20% имели положительное окончание для граждан. Это только известные дела, а есть много кейсов, к которым нет открытого доступа:

В 2022 году во время мобилизации, по некоторым оценкам, примерно 500 тысяч человек должны были получить повестки, но неизвестно, получили ли люди их и явились ли в ТЦК. В прошлом году примерно 30% граждан, получивших повестки, вообще не явились в военкоматы.

Эксперт считает, что если война с РФ закончится в этом году, то суды "просто взорвутся" - люди будут массово оспаривать действия представителей ТЦК, например, "бусификацию" и штрафы.

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